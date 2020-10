Wall Street poursuit son rebond, espoir sur le plan de relance

La cote américaine, bien orientée hier soir (+1,2% sur le DJIA et +0,74% sur le Nasdaq), s'affiche encore dans le vert avant bourse ce jeudi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine, bien orientée hier soir (+1,2% sur le DJIA et +0,74% sur le Nasdaq), s'affiche encore dans le vert avant bourse ce jeudi. Le Dow Jones est attendu ainsi en hausse de 0,8%, alors que le S&P500 gagne 0,7%. Le baril de brut WTI corrige de 0,9% à 39,9$, alors que le Brent de la mer du Nord cède 0,8% à 42$. L'once d'or avance de 0,3% à 1.902$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises de référence.

Les marchés asiatiques étaient assez stables ce matin (-0,2% à Shanghai, stabilité à Tokyo). En Europe, la tendance est légèrement positive pour l'heure.

Les marchés sont soutenus surtout par les signes de progrès aux USA sur les discussions concernant le plan de relance, Mnuchin ayant fait état d'avancées. La Chambre des représentants a reporté à jeudi son vote sur un nouvel ensemble budgétaire global... Hier, les données économiques positives venues des Etats-Unis avaient aussi réconforté les opérateurs.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et la présidente démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis Nancy Pelosi, n'ont pas réussi pour l'heure à conclure un accord sur un plan de stimulus, suite à leur rencontre hier mercredi. S'exprimant sur Fox Business, Mnuchin a indiqué que les républicains n'étaient pas prêts à s'aligner sur les 2.200 milliards de dollars proposés par les démocrates, mais que le montant discuté était plutôt de 1.500 milliards de dollars.

Les deux clans s'accorderaient tout de même sur le fait que le package comprenne un second volet de paiements directs aux Américains. Les démocrates ont repoussé un vote hier sur leur package de 2.200 Mds$ afin de se donner plus de temps pour élaborer un accord. Les perspectives d'accord restent donc incertaines, mais un lueur d'espoir subsiste.

La crise sanitaire demeure toutefois bien présente et préoccupante. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a confirmé que des restrictions plus importantes pourraient être nécessaires. En Espagne, les autorités régionales de Madrid ont quant à elles rejeté les mesures gouvernementales visant à un bouclage de la capitale. Néanmoins, le décret du ministère local de la Santé devrait s'appliquer selon le gouvernement, interdisant aux habitants d'entrer ou sortir de la ville, sauf pour aller travailler, ou pour des questions scolaires ou de santé.

Selon l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur le sujet, près de 34 millions de cas confirmés ont désormais été recensés dans le monde depuis l'émergence du virus, dont 7,23 millions aux USA, 6,31 millions en Inde et 4,81 millions au Brésil. Le virus a fait 1,014 million de morts dans le monde, dont 206.959 aux Etats-Unis, 143.952 au Brésil et 98.678 en Inde. 77.646 victimes ont été recensées au Mexique depuis l'apparition du virus.

Par ailleurs, Reuters rapporte que la FDA américaine a étendu son investigation sur le vaccin potentiel contre le coronavirus d'AstraZeneca et d'Oxford. La partie américaine de l'étude a été suspendue depuis le 6 septembre après qu'un rare désordre de la colonne eut été diagnostiqué sur l'un des participants à l'étude britannique. La FDA demande des données additionnelles, qui devraient être réceptionnées cette semaine, après quoi l'agence américaine prendra le temps d'analyser les données. Bloomberg relève pour sa part que les régulateurs européens devraient quant à eux débuter une revue accélérée du vaccin d'Oxford. Enfin, le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, a indiqué au Financial Times qu'il faudrait attendre au moins jusqu'au 25 novembre, au plus tôt, pour qu'un éventuel vaccin demande l'autorisation d'urgence (EUA) avec des données suffisantes de sécurité.

L'agenda économique est assez chargé ce jeudi à Wall Street. L'étude Challenger sur les destructions de postes annoncées par les entreprises américaines pour le mois de septembre sera communiquée à 13h30. Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 26 septembre seront dévoilées à 14h30 (consensus 850.000).

Les revenus personnels et dépenses des ménages du mois d'août seront révélés à la même heure (consensus -2,5% pour les revenus personnels, +0,7% pour les dépenses personnelles de consommation, +0,3% pour l'indice ajusté des prix 'core PCE').

L'indice PMI manufacturier final américain du mois de septembre sera révélé à 15h45 (consensus 53,5), tandis que l'ISM manufacturier sera annoncé à 16 heures (consensus 56,3). Les dépenses de construction du mois d'août seront communiquées à 16 heures (consensus +0,7% en comparaison du mois antérieur).

John Williams et Michelle Bowman de la Fed s'exprimeront dans la journée.

Demain vendredi, il faudra suivre surtout le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre (consensus 894.000 créations de postes non-agricoles, 8,2% de taux de chômage, 900.000 créations dans le privé, 61,8% de taux de participation à la force de travail, +4,8% pour le salaire horaire moyen en glissement annuel).

Les opérateurs suivront également demain l'indice du sentiment des consommateurs américains pour le mois de septembre, mesuré par l'Université du Michigan (consensus 79), ainsi que les commandes industrielles du mois d'août (consensus +1%).

Les valeurs

American Airlines va commencer à licencier 19.000 employés, alors que les chances s'amenuisent que le Congrès américain adopte un nouveau plan d'aide au secteur à très court terme. Les compagnies aériennes américaines réclament un nouveau plan de 25 milliards de dollars pour soutenir l'emploi pour six mois, alors que le programme approuvé en mars par les élus du Capitole dans le cadre d'un plan de relance devait expirer hier soir.

Dans une lettre adressée aux employés d'American Airlines que Reuters a consultée, le directeur général Doug Parker a fait savoir qu'il était prêt à faire marche arrière si le Congrès venait à approuver une nouvelle aide. American Airlines employait plus de 140.000 personnes avant la pandémie. Ce nombre devrait descendre sous les 100.000 en octobre en tenant compte des départs volontaires et des licenciements, indique Reuters.