Wall Street poursuit son rebond avec la Fed, en attendant Apple

Wall Street est attendu en hausse avant bourse ce jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 0,5%, le Dow Jones 0,3% et le Nasdaq 0,7%...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en hausse avant bourse ce jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 0,5%, le Dow Jones 0,3% et le Nasdaq 0,7%. La tendance demeure donc positive, au lendemain d'un joli rebond mené par le Nasdaq Composite (+1,64%). Les opérateurs ont apprécié hier la publication d'une batterie de statistiques mitigées, montrant un ralentissement potentiel de l'économie. Dans la soirée, la Fed n'a pas surpris, maintenant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fonds fédéraux, comme attendu. Le discours de la banque et celui de son patron Jerome Powell n'ont pas offert de grande surprise. Dans l'actualité des entreprises, Apple publie ce soir, au lendemain des annonces de Qualcomm, Mondelez ou Airbnb...

La Fed a donc maintenu hier soir ses taux, sans toutefois exclure de nouvelles hausses ultérieures. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire à l'issue de la prochaine réunion monétaire des 12 et 13 décembre se situe désormais à plus de 80%, un peu plus élevée qu'avant la réunion de cette semaine. Ainsi, les marchés espèrent que la Fed laissera ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, avant une éventuelle inflexion durant le premier semestre 2024 - le fameux pivot tant attendu.

Les marchés ont jugé hier que le ton de la Fed et de Powell était plutôt accommodant, ou un peu moins dur que prévu. La banque centrale américaine a ainsi laissé ses taux inchangés pour la deuxième réunion consécutive, ce qui signifie pour bon nombre d'opérateurs qu'elle en a terminé avec le durcissement monétaire. Pourtant, la Fed a souligné hier soir la force étonnante de l'économie, constatant juste quelques signes de détente sur le marché de l'emploi. La banque centrale a relevé les conditions financières plus strictes pesant sur les entreprises et les ménages. La Fed a constaté le rythme encore soutenu de la croissance au troisième trimestre (+4,9% en rythme annuel selon la récente estimation gouvernementale). Elle a estimé le marché du travail toujours solide et l'inflation encore élevée. Un tour de vis additionnel ne semble donc toujours pas totalement exclu pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2%.

Jerome Powell a aussi constaté des conditions financières plus strictes, adoucissant un peu le ton. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans évolue actuellement à 4,96%, contre 4,72% sur le 10 ans et 4,91% sur le 30 ans. Le patron de la Fed a précisé que le sujet d'une baisse des taux n'avait pas été abordé lors de la réunion FOMC cette semaine. "La question des baisses des taux ne se pose tout simplement pas", a asséné Powell.

Sur le front économique ce jeudi, les opérateurs suivront les ventes automobiles, l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de la productivité trimestrielle non-agricole et les commandes industrielles. Enfin, vendredi, les marchés surveilleront le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis, ainsi que l'indice Markit PMI composite final américain et que l'ISM des services.

La saison des publications trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street. Apple dévoilera ses résultats financiers trimestriels après la clôture ce soir. Eli Lilly, ConocoPhillips, S&P Global, Starbucks, Stryker, Booking Holdings, Cigna, Regeneron, Southern Company, Zoetis, Duke Energy, Intercontinental Exchange, Shopify, Ferrari, Marriott, Pioneer Natural Resources, Monster Beverage, Motorola Solutions, Johnson Controls, Moderna, Rockwell Automation, Barrock Gold, Block ou Parker-Hannifin, publient également ce jeudi.