Wall Street poursuit son rebond !

(Boursier.com) — La cote américaine, qui rebondissait hier soir (+1,87% sur le DJIA et +0,93% sur le Nasdaq), poursuit sur sa lancée avant bourse ce mardi. Le DJIA prend encore près de 1% et le S&P 500 environ 1,3%, contre un gain de 1,7% sur le Nasdaq Composite. Le baril de brut WTI remonte de près de 3% sur les 71$. L'once d'or se stabilise à 1.800$. L'indice dollar affiche peu d'évolution face à un panier de devises de référence. Le bitcoin se redresse de 8% à environ 51.200$.

Dans l'actualité économique ce mardi, aux USA, la balance du commerce international des biens et services pour le mois d'octobre sera communiquée à 14h30 (consensus 67 milliards de dollars de déficit). Les chiffres finaux de la productivité non-agricole américaine du troisième trimestre seront connus à la même heure (consensus au rythme de -4,9%, +8,3% pour les coûts unitaires du travail). Les chiffres du crédit à la consommation du mois d'octobre seront dévoilés à 21 heures (consensus +30 milliards de dollars).

L'apaisement des inquiétudes sanitaires liées au variant Omicron constitue un notable catalyseur. En outre, les investisseurs se font désormais à l'idée d'un 'tapering' accéléré, face à la menace d'une inflation durable.

A propos d'Omicron, les données initiales suggèrent des symptômes bénins et des maladies moins sévères, même si le variant semble très contagieux. Il s'agit par ailleurs de déterminer si les vaccins actuels demeurent efficaces face à ce nouveau variant. Quoi qu'il en soit, Pfizer, BioNTech et Moderna ont exprimé leur confiance dans leur capacité à rapidement adapter les vaccins actuels.

Les turpitudes du Chinois Evergrande et de ses pairs ne semblent pas alarmer les opérateurs. L'espoir d'une résolution ordonnée domine.

Les restrictions sanitaires ne se sont pas grandement durcies globalement, à travers le monde, à quelques exceptions près. Aux Etats-Unis, notons que la ville de New York exigera de tous les travailleurs du secteur privé une pleine vaccination contre le covid au 27 décembre, comme le rapporte le Wall Street Journal. Sur le front politique, le Sénat entend finaliser son vote sur le Build Back Better avant Noël, mais la voie demeure semée d'embûches, le sénateur Manchin confirmant ses inquiétudes à propos de la taille et de la portée du projet.

Dans l'actualité des entreprises, Intel entend introduire son unité Mobileye en bourse d'ici quelques mois. La SEC multiplie de son côté ses enquêtes, visant plusieurs accords SPAC dont celui du constructeur de véhicules électriques Lucid ou celui concernant le futur réseau social de Donald Trump. Une autre investigation a été ouverte sur Tesla, suite aux accusations d'un lanceur d'alerte.