Wall Street poursuit son "rally", avec l'adoption du projet de loi sur le plafond de la dette

Wall Street poursuit son "rally" de la veille, avant bourse ce vendredi, stimulé par l'adoption au Sénat américain du texte relatif au plafond de la...

(Boursier.com) — Wall Street poursuit son "rally" de la veille, avant bourse ce vendredi, stimulé par l'adoption au Sénat américain du texte relatif au plafond de la dette. Le S&P 500 gagne encore 0,5%, le Dow Jones 0,5% également et le Nasdaq 0,6%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1,8% à 71,4$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.998$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises de référence.

Par un vote à 63 voix contre 36, le Sénat a adopté hier jeudi la législation sur le plafond de la dette, l'envoyant au président Biden pour signature quelques jours seulement avant la 'date X' évaluée au 5 juin. Il s'agit d'un calendrier plus rapide que celui qui avait été anticipé cette semaine après que le chef de la majorité Chuck Schumer eut dit à ses collègues d'être prêts pour un vote le week-end. Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell ont ainsi convenu d'accélérer le processus. Le projet de loi a finalement été adopté avec une majorité confortable après avoir déjà franchi l'étape de la Chambre des représentants mercredi lors d'un vote à 314 voix contre 117. Dans un clin d'oeil aux faucons de la défense préoccupés par les dépenses militaires, Schumer a clairement indiqué que le Sénat pourrait contourner les plafonds de dépenses pour la défense en s'appropriant des fonds supplémentaires d'urgence... Cette adoption au Congrès écarte donc pour les États-Unis la menace du défaut de paiement. Bien sûr, les marchés s'y attendaient et n'avaient pas vraiment cédé à la panique, malgré les commentaires alarmants de Janet Yellen ou de certains grands patrons de l'industrie financière.

Les investisseurs se concentrent donc désormais sur le marché du travail américain et ses implications du point de vue monétaire. Ils espèrent donc que le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis montrera suffisamment de modération dans le rythme des embauches pour permettre à la Fed de suspendre son cycle de resserrement, contribuant ainsi à soutenir le rebond boursier mené par les valeurs technologiques. Le rapport sur l'emploi de mai sera publié ce vendredi à 14h30. Concrètement, un trop bon rapport limitera la capacité de la Fed à mener à bien une pause monétaire. Les économistes de la place anticipent en moyenne des créations d'emplois non-agricoles au nombre de 188.000 (données FactSet), après un gain de 253.000 en avril. Le taux de chômage devrait grimper à 3,5% contre 3,4%, tandis que le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,3% d'un mois sur l'autre (+4,4% sur un an) après l'expansion de 0,5% d'avril. Les créations d'emplois dans le privé en mai sont attendues au nombre de 177.500 selon FactSet, contre 230.000 en avril.

Selon le dernier rapport d'ADP publié hier, les créations d'emplois privés aux États-Unis pour le mois de mai 2023 sont ressorties au nombre de 278.000, contre 163.000 de consensus FactSet et 291.000 pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. "C'est le deuxième mois que nous constatons une baisse complète d'un point de pourcentage de la croissance des salaires des personnes qui changent d'emploi. La croissance des salaires ralentit considérablement et l'inflation induite par les salaires pourrait être moins préoccupante pour l'économie malgré la vigueur des embauches", a relevé tout de même Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Pour le mois de mai, les entreprises de 1 à 19 employés ont créé 116.000 postes, les firmes de 20 à 49 salariés ont généré 119.000 emplois, et les entreprises de 50 à 249 employés ont créé 112.000 postes. Les entreprises de 500 employés et plus, en revanche, ont détruit 106.000 postes.

Le rapport Challenger, dévoilé lui aussi hier, a fait ressortir les annonces de 80.089 suppressions de postes au mois de mai contre 66.995 un mois avant.

Du côté de la Fed, le ton semble un peu plus hésitant, alors que les opérateurs anticipent maintenant un maintien des taux le 14 juin à l'issue de la prochaine réunion monétaire, dans une fourchette de 5-5,25% (probabilité de 72,7% selon FedWatch contre 27,3% pour une hausse d'un quart de point).

Dans un discours hier, le gouverneur de la Fed Philip Jefferson a déclaré qu'une pause lors de la prochaine réunion ne signifiait pas que les taux soient au plus haut, même si cela donnerait plus de temps à la Fed pour évaluer les données. Jefferson a également déclaré qu'un an n'est pas assez long pour ressentir le plein effet des hausses de taux. Patrick Harker (membre votant), patron de la Fed de Philadelphie, a également déclaré qu'il était favorable à 'sauter' une réunion, mais que cela ne signifiait pas une pause... Jefferson et Harker, conformément aux récents commentaires du président Jerome Powell - lorsqu'il a noté le nombre de hausses déjà mises en oeuvre et le fait que la politique fonctionnait avec un décalage -, affichent donc une posture désormais très souple.

Loretta Mester, qui dirige la Fed de Cleveland (non-votante), a indiqué pour sa part au Financial Times qu'elle ne voyait pas de raison impérieuse de faire une pause, préférant plutôt augmenter les taux, puis les maintenir jusqu'à ce qu'il y ait moins d'incertitude quant à l'évolution de l'économie. Mester a déclaré qu'elle pourrait être influencée par les données à venir sur l'emploi et l'inflation, tout en notant qu'elle était déçue des progrès réalisés jusqu'à présent pour contenir l'inflation.

La thématique de l'intelligence artificielle domine encore et toujours les débats en cette fin de semaine, après les records boursiers de Nvidia. Parmi les récentes annonces de résultats, Broadcom et Dell n'ont évidemment pas omis le sujet, mais l'accueil réservé à leurs publications est relativement mitigé...