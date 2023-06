Wall Street positive, avant l'inflation et la Fed

Wall Street s'affiche en hausse avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche en hausse avant bourse ce lundi, le Nasdaq s'accordant encore 0,5%, le Dow Jones 0,2% et le S&P 500 0,3%. Les opérateurs font preuve d'une certaine confiance avant les deux grands rendez-vous économiques de la semaine, avec les chiffres de l'inflation américaine demain puis le verdict de la Fed mercredi. Les marchés misent sur un apaisement relatif de l'inflation et une pause monétaire de la banque centrale américaine. Sur le Nymex, le baril de brut WTI abandonne 2,6% à 68,4$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.979$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, les opérateurs suivront juste à 20 heures le déficit budgétaire du mois de mai (consensus Bloomberg -205 milliards de dollars, contre -66,2 milliards un an avant et +176,2 milliards de dollars d'excédent en avril 2023).

Le prochain grand rendez-vous est programmé demain mardi aux États-Unis avec les chiffres de l'inflation pour le mois de mai (consensus FactSet +0,2% en comparaison du mois antérieur soit +4,1% sur un an ; +0,4% et +5,2% hors alimentation et énergie).

Quant à la banque centrale américaine, elle rendra son verdict monétaire le mercredi 14 juin, alors que les opérateurs spéculent depuis des semaines sur une pause potentielle. Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la probabilité actuelle d'un statu quo laissant le taux des fed funds entre 5 et 5,25% se situe à 75%, contre 25% de probabilité d'une hausse d'un quart de point. Même en cas de pause, il est bien possible que la Fed utilise la réunion de juillet pour enfoncer le clou et relever ses taux d'un quart de point supplémentaire...

Jerome Powell, président de la Fed, pourrait ainsi signaler à l'occasion de cette réunion du 14 juin que le statu quo largement anticipé constitue un "saut" plutôt qu'une pause au sens propre, la Fed voulant éviter un assouplissement des conditions financières. Selon l'outil FedWatch, la plus forte probabilité actuellement (54%) est celle d'une fourchette de taux de 5,25-5,5% sur les 'fed funds' le 26 juillet, à l'issue de la réunion monétaire suivante, soit une hausse de taux potentielle d'un quart de point. La probabilité de taux inchangés entre 5 et 5,25% le 26 juillet se situe à près de 35% d'après FedWatch.

Le marché a pleinement intégré par ailleurs une nouvelle hausse des taux de la BCE jeudi, de 25 points de base, ainsi que la réitération de son intention d'arrêter le réinvestissement de l'APP (programme d'achat d'actifs) à partir de juillet. A noter aussi des développements limités en Asie. Le discours du gouverneur de la PBOC, Yi Gang, a montré l'intention d'une politique monétaire ciblée. Il a répété l'engagement de "renforcer les ajustements anticycliques"...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Oracle publie ses comptes trimestriels après la clôture.