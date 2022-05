Wall Street : plus dure sera la chute ?

Le négativisme omniprésent entourant les actions et les craintes de récession qui l'accompagnent ont déclenché une vague de commentaires de stratèges...

(Boursier.com) — Le négativisme omniprésent entourant les actions et les craintes de récession qui l'accompagnent ont déclenché une vague de commentaires de stratèges de grands établissements financiers, discutant de certains des risques de baisse supplémentaires pour le marché. La Deutsche Bank a estimé que si nous glissions immédiatement dans la récession, elle prévoyait une correction du marché dépassant largement la moitié supérieure de la fourchette historique, compte tenu de la surévaluation boursière initiale. La banque allemande évoque ainsi l'éventualité d'une baisse de 35 à 40%, soit un indice large S&P 500 de retour vers les 3000. La firme s'attend actuellement à ce que le S&P price au moins une baisse moyenne de récession de 24%, ce qui implique un S&P voisin de 3650. Bank of America juge pour sa part que le pire scénario de stagflation implique un creux du S&P à 3200, qui traduirait une 'ponction' typique de récession de 33% du pic au creux. Morgan Stanley, qui a été jusqu'à présent l'un des brokers les plus pessimistes, a noté que le marché baissier ne serait pas terminé tant que les valorisations ne tomberaient pas à des niveaux (multiples de 14-15x) qui tiennent compte des déclins attendus des bénéfices.

Bref, les banques et brokers se réveillent tardivement, alors que la place américaine a déjà amplement corrigé. Il est toutefois toujours bon de rappeler les données historiques des marchés baissiers, alors que les inquiétudes concernant une récession imminente grandissent et que la Fed n'a pratiquement pas de marge de manoeuvre compte tenu du très haut niveau de l'inflation. 68% des dirigeants craignent que le resserrement de la Fed ne déclenche une forme de récession, selon le Conference Board. Les marchés semblent déjà avoir grandement anticipé cette faiblesse. Goldman Sachs observe que le S&P est maintenant en baisse d'environ 18% par rapport à ses sommets, contre une contraction moyenne de 24% sur 12 récessions intervenues depuis la Seconde Guerre mondiale (données Bloomberg). Une baisse sans précédent d'environ 5% des dividendes du S&P est par ailleurs possible en 2023. Marko Kolanovic de JP Morgan, stratège connu pour ses positions d'ordinaire particulièrement 'bullish', ne voit quant à lui pas de récession cette année, grâce à une activité de consommation résiliente et au soutien politique de la Chine...