Wall Street plombé par Tesla... et l'inflation européenne

(Boursier.com) — La cote américaine demeure sous pression avant bourse ce jeudi. Le S&P 500 cède ainsi 0,5% et le Nasdaq 0,7%, tandis que le Dow Jones résiste, grappillant 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 0,8% à 78,3$. L'once d'or abandonne 0,4% à 1.838$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises de référence. La tendance est donc incertaine, Tesla pesant tout particulièrement sur le Nasdaq. Les mauvais chiffres de l'inflation européenne alimentent par ailleurs les craintes d'un durcissement monétaire durable.

Sur le front économique, les inscriptions hebdomadaires américaines au chômage pour la semaine close au 25 février seront publiées à 14h30 (consensus 196.000 selon Factset), à la même heure que les chiffres de la productivité non-agricole finale du quatrième trimestre (consensus au rythme de +2,5%, +1,6% pour les coûts unitaires du travail). Christopher Waller et Neel Kashkari de la Fed interviendront par ailleurs durant la journée.

Ailleurs dans le monde, le taux de chômage européen du mois de janvier s'est élevé à 6,7% contre 6,6% de consensus, alors que le chômage en Italie atteint pour sa part 7,9% contre 7,8% attendu. Mais ce sont surtout les chiffres européens de l'inflation qui retiennent l'attention ce matin et pèsent sur la tendance. L'inflation ressort ainsi plus élevée qu'anticipée dans la zone euro en février. Selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région atteint 8,5% sur le mois, contre 8,6% en janvier et un consensus logé à 8,3%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en février, suivi de l'énergie, des biens industriels hors énergie et des services. En séquentiel, les prix à la consommation affichent une hausse de 0,8%. L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments volatils, ressort à 5,6% (5,3% de consensus), après 5,3% en janvier, sur un nouveau plus haut historique.

Ces données ne font que renforcer les attentes d'une nouvelle hausse des taux de 50 points de base de la BCE en mars... Du côté de la Fed, l'indice des prix rattaché à l'ISM manufacturier a ravivé aussi les craintes hier. L'outil FedWatch du CME Group donne une probabilité de 69% d'une hausse de taux d'un quart de point de la Fed le 22 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, et une probabilité de 31% d'un geste de 50 points de base. Pour la réunion des 2-3 mai, une fourchette de taux de 5-5,25% recueille une probabilité de 68%, tandis que pour celle des 13-14 juin, c'est la fourchette 5,25-5,5%, potentiellement finale, qui affiche la plus forte probabilité à plus de 60% désormais. L'hypothèse d'une fourchette de 5,5-5,75% n'est plus exclue, avec près de 25% de probabilité au 14 juin et pratiquement 40% au 26 juillet. Même la fourchette de 5,75-6% affiche une 'proba' non négligeable, de 10,6% au 26 juillet et près de 12% au 20 septembre...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Broadcom, Costco, Anheuser-Busch, VMware, Marvell Technology, Kroger, Dell Technologies, Hormel Foods, Hewlett Packard Enterprise, Zscaler, Best Buy, Cooper Companies, Macy's, Nordstrom ou Victoria's Secret, publient ce jour leurs trimestriels, Salesforce, Veeva et Snowflake ont annoncé hier soir. Enfin, Tesla reste sous le feu des projecteurs au lendemain de sa réunion d'investisseurs, qui n'a pas vraiment galvanisé les opérateurs.