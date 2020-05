Wall Street plombé par les tensions avec la Chine

La cote américaine attendue en déclin

(Boursier.com) — Wall Street fléchit encore avant bourse ce lundi, le S&P500 abandonnant 0,6% et le Nasdaq 0,5%, avec le regain de tension entre États-Unis et Chine. Sur le segment des matières premières, les cours du brut retombent. Le baril de brut WTI abandonne ainsi 7% sur le Nymex à 18,4$, alors que le Brent fléchit de 3% environ. L'once d'or avance de 1% à 1.715$.

Sur le front économique, les commandes industrielles du mois de mars 2020 aux Etats-Unis seront communiquées à 16 heures. Les économistes de la place anticipent en moyenne une chute de 9,5% en comparaison du mois antérieur.

Les marchés demeurent extrêmement fébriles ce jour, sur fond de craintes d'un impact économique durable de la pandémie, et alors que les USA mettent en cause Pékin concernant la propagation de l'épidémie. Trump a indiqué en fin de semaine dernière qu'il étudiait d'éventuelles représailles commerciales contre la Chine, estimant que le nouveau coronavirus pourrait émaner de l'institut de virologie chinois de Wuhan. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a précisé hier dimanche disposer d'une grande quantité de preuves que le virus proviendrait du fameux laboratoire de Wuhan, ville constituant l'épicentre initial de l'épidémie meurtrière. "Il existe des preuves immenses", a lancé Pompeo sur ABC.

Les autorités chinoises n'ont évidemment pas apprécié ces accusations. Un journal proche du Parti communiste chinois (PCC), cité par Reuters, a qualifié lundi de bluff les déclarations du secrétaire d'Etat américain, appelant Washington à fournir des preuves.

Ce conflit n'est pas du goût des marchés, alors même que la pandémie montrait enfin quelques signes d'essoufflement aux USA et en Europe, et que les déconfinements ou levées des restrictions offraient enfin quelques timides perspectives économiques.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé en urgence au laboratoire pharmaceutique Gilead Sciences une autorisation de prescription de son antiviral expérimental remdesivir pour le traitement des patients atteints du COVID-19, ont confirmé vendredi la FDA et Donald Trump. Le directeur général de Gilead, Daniel O'Day, a évoqué une première étape importante et ajouté que Gilead avait fait don d'un million et demi de doses de remdesivir.

Par ailleurs, le Suisse Roche a annoncé dimanche avoir obtenu une autorisation d'utilisation en urgence de la FDA pour son test sérologique Elecsys permettant de déterminer si une personne a développé des anticorps contre le virus. Thomas Schinecker, dirigeant du département Diagnostics de Roche, indique que le Suisse entend plus que doubler ses capacités de production de ce test à plus de 100 millions par mois d'ici la fin de l'année.

Donald Trump, qui s'est exprimé hier dimanche à Washington, a plaidé encore pour le redémarrage de l'activité, tout en estimant que le virus pourrait faire entre 80.000 et 90.000 victimes aux USA. Le bilan de 65.000 morts évoqué en avril est en effet déjà atteint, l'Université Johns Hopkins évoquant un total de 67.700 décès, en hausse de 1.435 sur 24 heures, et plus de 1,15 million de cas.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, AIG, Pitney Bowes, Loews, Mosaic, Tyson Foods, Hertz, Shake Shack ou Sohu, comptent parmi les nombreuses publications du jour.