Wall Street plombé par l'Asie et le coronavirus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le rouge avant bourse ce mardi, après trois jours de pause. Alors que la cote américaine était fermée hier pour la Journée de Martin Luther King Jr., le retour aux affaires promet d'être quelque peu tendu ce jour. Une quatrième personne est en effet décédée à Wuhan, ville du centre de la Chine, suite à une pneumonie provoquée par un coronavirus d'un type inconnu. La bourse n'appréciant pas l'incertitude, les indices refluent. Le S&P500 est attendu en retrait de 0,4% et le Nasdaq en déclin de 0,5%, alors que le DJIA perd 0,3%. L'indice dollar se stabilise à 97,6. Le baril de brut WTI fléchit de 1% à 58$ environ sur le Nymex.

La journée sera calme du point de vue économique outre-Atlantique, aucune statistique n'étant attendue. L'actualité des publications trimestrielles sera en revanche fournie ce mardi. TD Ameritrade Holding, United Airlines Holdings, IBM (après bourse), Northern Trust, Halliburton, Las Vegas Sands, SLM et Capital One Financial, publieront ainsi leurs derniers comptes.

Plus tôt ce jour, les principaux indices asiatiques ont lourdement décliné du fait des craintes concernant le coronavirus. Le SSE Composite chinois a perdu 1,41% à 3.052 pts, alors que l'indicateur Hang Seng de la bourse de Hong Kong a cédé 2,81% à 27.985 pts. L'indice coréen Kospi a abandonné 1,01%. Les opérateurs craignent un phénomène de type SRAS, comparable à l'épidémie de 2003. Il faut dire que le virus apparaît au moment où des millions de Chinois sont supposés voyager à l'occasion du nouvel an lunaire. La transmission du mystérieux virus inquiète au plus haut point. Une réunion d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé est programmée demain afin d'évaluer l'ampleur des risques.

L'épidémie apparue à Wuhan toucherait désormais 291 personnes selon la presse chinoise, dont 270 pour la seule province de Hubei où se trouve Wuhan. D'autres cas ont été recensés à Pékin ou Shanghai. La Commission nationale chinoise de la santé doit faire le point demain.

Le secteur du luxe pourrait souffrir tout particulièrement à Wall Street, de même que d'autres valeurs exposées en Asie.

L'épidémie chinoise et sa potentielle contagion pèse donc sur les marchés. Sur le front commercial, alors que le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a menacé Italie et Grande-Bretagne de représailles douanières en cas de mise en oeuvre de leurs projets de taxe sur le numérique, des avancées sont en revanche constatées avec la France, un accord ayant été trouvé entre Donald Trump et Emmanuel Macron pour éviter la surenchère dans le conflit qui oppose Washington et Paris sur la taxe numérique. Selon une source de Reuters à Bercy, la France propose de suspendre pour 2020 le paiement des acomptes sur la taxe numérique, le temps qu'un accord soit trouvé à l'OCDE.

En Europe, l'amélioration de l'indice ZEW se confirme en janvier. L'indice allemand ressort en effet à 26,7 points après 10,7 en décembre, et contre +15 de consensus. L'indice relatif à la situation actuelle s'établit de son côté à -9,5 contre -19,9 le mois précédent et -13,5 de consensus. L'indice ZEW est compilé chaque mois auprès d'environ 350 experts financiers. Il représente la différence entre la portion d'analystes optimistes et la portion d'analystes pessimistes pour le développement économique allemand à 6 mois.

Au Royaume-Uni, les chiffres de l'emploi sont plutôt positifs ce jour avec un taux de chômage comme prévu logé à 3,8%, stable par rapport à la période antérieure.

Le Fonds monétaire international (FMI) a réduit hier ses prévisions de croissance mondiale pour 2020 et 2021. Ainsi, la prévision 2020 est abaissée à 3,3% contre 3,4% anticipé en octobre. Pour 2021, l'expansion mondiale est désormais estimée à 3,4% contre 3,6%. L'évaluation de la croissance 2019 est pour sa part de 2,9%, contre 3% auparavant.

Les ajustements divergent selon les pays. Ainsi, le FMI relève sa prévision de croissance pour la Chine à 6% en 2020 contre 5,8% précédemment évalué. En revanche, les anticipations concernant l'Europe et les Etats-Unis sont réduites. Pour la Zone euro, le Fonds monétaire international table désormais sur une croissance 2020 de 1,3% du fait notamment de la contraction de l'industrie allemande. L'estimation antérieure était de +1,4%. Concernant les USA, le Fonds monétaire international envisage maintenant une expansion 2020 de 2% seulement, contre 2,1% précédemment calculé. Dans l'ensemble, même si le pire lui semble passé, le FMI se montre plus prudent concernant la croissance globale. Pour 2020, il prévoit ainsi une reprise "poussive"...