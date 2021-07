Wall Street : pétrole et trimestriels

L'actualité économique est assez limitée ce mercredi à Wall Street...

(Boursier.com) — L 'actualité économique est assez limitée ce mercredi à Wall Street. Les opérateurs prendront juste connaissance à 16h30 du rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 16 juillet.

Demain jeudi, l'agenda sera plus étoffé, avec les inscriptions au chômage, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, les reventes de logements existants, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, ou encore l'indice manufacturier régional de la Fed de Kansas City. Vendredi, les marchés seront attentifs à l'indice flash PMI composite américain.

Les publications financières trimestrielles d'entreprises cotées à Wall Street se poursuivent quant à elles. Ce mercredi, Anthem, AllianceBernstein, Baker Hughes, Coca-Cola, Tenet Healthcare, Whirlpool, CSX, Verizon, Comerica, Citrix, Robert Half, Interpublic, Harley-Davidson, Discover Financial Services, Seagate, Nasdaq Inc., Texas Instruments, Johnson & Johnson et Travelzoo, seront notamment de la partie. Hier soir, Netflix a quelque peu déçu les marchés par ses derniers chiffres. United Airlines a pour sa part réduit ses pertes.