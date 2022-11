Wall Street : pas de vague rouge, sauf sur les marchés ?

Wall Street est attendu en baisse avant bourse ce mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,5%, le Nasdaq 0,5% également et le Dow Jones 0,6%...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en baisse avant bourse ce mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,5%, le Nasdaq 0,5% également et le Dow Jones 0,6%. Les républicains devraient reprendre le contrôle de la Chambre US des représentants, mais l'issue est incertaine concernant le Sénat, qui pourrait rester démocrate. La "vague rouge" tant espérée par les républicains ne semble quoi qu'il en soit pas s'être matérialisée. Les stratèges ont souligné qu'un Congrès divisé avait toujours été un vent favorable pour les actions, bien que le résultat de cette année ne soit peut-être pas un facteur si important étant donné l'attention portée à des thèmes de premier plan tels que l'économie, les bénéfices des entreprises, la politique monétaire, l'inflation ou la politique chinoise de zéro-Covid.

Sur le front économique aux USA ce jour, les stocks de grossistes seront annoncés à 16 heures, alors que le rapport hebdomadaire concernant les stocks pétroliers domestiques américains sera dévoilé à 16h30. John Williams et Thomas Barkin de la Fed interviennent durant la journée.

Les opérateurs se concentrent surtout sur les élections américaines de mi-mandat. Les marchés estiment qu'une victoire républicaine pourrait faire reculer l'inflation en bloquant les projets de dépenses de l'administration Biden. Par ailleurs, les républicains sont opposés à une réglementation sur les nouvelles technologies, l'énergie et la santé.

Les spéculations se poursuivent par ailleurs sur le fait que la Chine pourrait reconsidérer sa politique zéro-Covid. Les responsables de la santé ont maintenu pourtant que la Chine s'en tiendrait à sa stratégie, bien que les marchés semblent envisager davantage l'éventualité d'une réouverture. L'épidémie actuelle de Covid en Chine est la pire depuis avril, plusieurs villes resserrant les restrictions et la province du Guangdong étant désormais l'épicentre de l'épidémie.

La semaine sera également marquée, à Wall Street, par la publication jeudi de l'indice des prix à la consommation d'octobre, attendu en hausse de 0,6% en comparaison du mois antérieur et de 8% sur un an (+0,5% hors alimentaire et énergie par rapport à septembre ou +6,5% sur un an selon FactSet).

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, après une grosse déception concernant Walt Disney hier soir, D.R. Horton, Roblox, Rogers Communication, The Trade Desk ou Wendy's, publient avant bourse ce jour. Rivian et Wynn Resorts, annoncent après la clôture.