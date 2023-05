Wall Street : optimisme sur le plafond de la dette

Wall Street est attendu dans le vert avant bourse ce mercredi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le vert avant bourse ce mercredi, le S&P 500 s'adjugeant 0,2%, le Dow Jones 0,3% et le Nasdaq 0,1%, alors que les opérateurs demeurent assez optimistes quant à l'atteinte d'un compromis final sur le plafond de la dette américaine avant l'échéance du début du mois de juin.

La question essentielle des prochains jours est donc de savoir si les leaders de Washington seront capables de parvenir à un accord sur le plafond de la dette américaine, actuellement de 31.400 milliards de dollars, avant le 1er juin, faute de quoi les États-Unis risqueraient un défaut. Les opérateurs s'attendent à une résolution, au terme du bras de fer habituel. Hier mardi, le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, ont apparemment progressé un peu sur la question, mais McCarthy a soufflé que les deux parties étaient encore "éloignées". Il pense tout de même possible qu'un accord soit conclu d'ici la fin de la semaine, ce qui ne serait selon lui "pas si difficile". La Maison Blanche a jugé quant à elle les discussions "productives et franches", mais Biden a ajouté qu'il restait du travail. "Nous sommes sur la bonne voie", a tout de même indiqué le président américain. Biden a annulé certains déplacements pour gérer les négociations. Il partira ce jour pour le Japon. Il doit aussi s'entretenir par téléphone durant la semaine avec les chefs de file républicains et démocrates de la Chambre et du Sénat, avant de les rencontrer à son retour.

Ailleurs dans le monde ce matin, les chiffres japonais du PIB du premier trimestre et de la production industrielle sont ressortis solides. Les données de l'inflation dans la zone euro seront connues dans quelques instants. Aux USA, les mises en chantier de logements et permis de construire du mois d'avril seront dévoilés à 14h30.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, les détaillants Target et TJX annoncent leurs comptes trimestriels avant bourse. Cisco, Synopsys, Copart et Take-Two Interactive, publient après la clôture.