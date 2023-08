Wall Street : Nvidia superstar, Powell attendu

Le S&P 500 et le Nasdaq grimpent avant bourse ce jeudi, dopés par Nvidia et ses extraordinaires résultats publiés hier soir...

(Boursier.com) — Le S&P 500 et le Nasdaq grimpent avant bourse ce jeudi, dopés par Nvidia et ses extraordinaires résultats publiés hier soir. Le S&P gagne 0,6% et le Nasdaq 1,2%, tandis que le Dow Jones reste désespérément stable. Quoi qu'il en soit, les comptes de Nvidia devraient soutenir ce jour les compartiments technologiques de la cote, en particulier les segments liés à l'IA. Sur le Nymex, le baril de brut WTI grappille 0,1% à 79$. L'once d'or se stabilise à 1.948$. L'indice dollar s'accorde 0,1% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique, en attendant l'intervention de Jerome Powell, président de la Fed, demain à Jackson Hole, les investisseurs suivront ce jour les commandes US de biens durables, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City. Demain vendredi sera dévoilé par ailleurs l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan.

Après l'excellente surprise Nvidia, la balle sera donc demain dans le camp de Jerome Powell, alors que les marchés sont relativement partagés sur la question du pic des taux, qui pourrait se situer dans la fourchette actuelle de 5,25 à 5,5%, ou un cran plus haut entre 5,5 et 5,75%. Tout dépendra des données économiques nouvelles, alors que la Fed ne croit plus vraiment désormais au scénario d'une récession, ce qui accrédite la thèse d'une potentielle dernière hausse de taux dans la cadre du cycle de resserrement. L'outil FedWatch donne 38% de probabilité d'un relèvement d'un quart de point au 1er novembre. Pourtant, les indicateurs PMI américains publiés hier ont raté le consensus et confirment le ralentissement économique, tandis que dans le même temps, les ventes de logements neufs ont quelque peu surpris par leur résistance.

Powell s'exprime donc demain dans le cadre du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming. L'intervention aura son importance, dans cette phase de transition pour la politique monétaire de la Fed, qui semble se rapprocher du point d'inflexion. Pourtant, il est probable que le leader de la Fed conserve son flegme et réaffirme sa volonté de terminer le travail dans la lutte contre l'inflation. Il devrait aussi réaffirmer que la politique monétaire reste dépendante des données entrantes et que les décisions seront prises réunion par réunion. Il devrait aussi confirmer l'engagement à viser un objectif d'inflation de 2% et noter que malgré certains progrès, la Fed a besoin d'observer des améliorations supplémentaires sur le front de l'inflation. Certains se demandent s'il repoussera les attentes de baisse des taux de 2024, avec les meilleures perspectives de croissance aux États-Unis.

Le thème central de cette conférence de Jackson Hole sera "les changements structurels dans l'économie mondiale". Certains pensent que cela pourrait inciter à discuter d'un taux neutre plus élevé, mais il est peu probable que la Fed signale pour l'heure un changement significatif compte tenu de l'incertitude entourant les perspectives.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, après des publications de Nvidia, Autodesk et Snowflake hier soir, Intuit, Marvell Technology, Workday, Ulta Beauty, Gap et Nordstrom, annoncent après bourse ce soir.