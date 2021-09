Wall Street : nouvelle tentative de sursaut

Le rebond technique tenté hier par la cote américaine a finalement tourné court, avec en clôture une maigre hausse de 0,26% du DJIA et un repli de...

(Boursier.com) — Le rebond technique tenté hier par la cote américaine a finalement tourné court, avec en clôture une maigre hausse de 0,26% du DJIA et un repli de 0,24% du Nasdaq. Avant bourse ce jeudi, Wall Street pointe en vive hausse, le Dow Jones s'adjugeant 0,8% et le S&P 500 0,9%, contre un gain de 0,9% sur le Nasdaq. Le baril de brut WTI avance de 0,2% à 75$. L'indice dollar se stabilise. Le bitcoin prend 2% sur les 43.000$. Le rendement du T-Bond américain à 10 ans se raffermit un peu à 1,54%.

Sur le plan macroéconomique, le PMI manufacturier chinois a glissé en territoire de contraction en septembre (49,6 pour l'indice CFLP) dans un contexte d'aggravation de la crise énergétique qui a contraint les usines à réduire leur production. Cependant, les services rebondissent (53,2 pour l'indice non-manufacturier CFLP) au milieu de la levée des restrictions de Covid.

Le PIB britannique du deuxième trimestre a été révisé à la hausse (+5,5% en lecture finale contre 4,8% de consensus), mais les inquiétudes sur les perspectives dominent le sentiment.

Ailleurs, les données sur la production industrielle (-3,2% en août) et les ventes au détail (-3,2% aussi) au Japon ont raté le consensus.

Aux Etats-Unis ce jeudi, les chiffres finaux du PIB américain du deuxième trimestre seront connus à 14h30 (consensus FactSet au rythme de +6,6%, +6,1% pour l'indice des prix), en même temps que les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 335.000). L'indice PMI de Chicago pour le mois de septembre sera annoncé à 15h45 (consensus 65).

Le président de la Fed Jerome Powell témoignera une nouvelle fois dans la soirée, à propos cette fois du coronavirus et du CARES Act, devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants. Hier, Powell a prévenu que les perturbations de supply chain devraient s'aggraver, mais a indiqué qu'il s'attendait toujours à un apaisement de l'inflation à mesure que l'économie se normalise.

La crise énergétique continue d'attirer beaucoup d'attention. En Europe, le gaz naturel a atteint un nouveau record hier et trois autres petites sociétés énergétiques britanniques se sont effondrées. En Chine, les autorités redoublent d'efforts pour atténuer les pénuries de stocks et réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande. En dehors de l'Europe, les craintes de contagion en Chine semblent s'être atténuées alors même qu'Evergrande semble sur le point de manquer un autre remboursement. Les régulateurs ont demandé aux banques de soutenir le marché immobilier tandis que la PBOC a ajouté 40 milliards de yuans supplémentaires de liquidités, portant le total des injections au cours des dernières semaines à près de 800 milliards de yuans.

Hier soir, la Chambre américaine des représentants a adopté un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette jusqu'en décembre 2022. Cependant, le projet de loi ne devrait pas être adopté au Sénat.

Le Congrès est sur la bonne voie pour éviter une fermeture du gouvernement après que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé mercredi soir un accord sur une mesure de financement provisoire. Cependant, il n'existe toujours pas de voie claire vers une augmentation du plafond de la dette, alors que les républicains n'autoriseront pas un vote sur la question à un seuil majoritaire. Biden reste opposé à la modification des règles d'obstruction systématique et Schumer a réitéré que les démocrates n'utiliseraient pas la législation de réconciliation.

La voie vers de nouvelles mesures de relance budgétaire reste également extrêmement compliquée. Les modérés du Sénat n'ont pas encore communiqué un montant sur lequel ils pourraient s'accorder pour le package d'infrastructures humaines (moins de 2.000 milliards de dollars probablement). L'absence de progrès sur le projet de loi de réconciliation axé sur les priorités démocrates fait que des progressistes de la Chambre menacent de couler le paquet d'infrastructure physique bipartite d'environ 1.200 milliards de dollars déjà approuvé par le Sénat et soumis à un vote ce jeudi. Le sénateur démocrate Joe Manchin a qualifié quant à lui de "folie fiscale" le plan de 3.500 Mds$ de l'administration Biden, mais juge qu'un consensus peut encore être trouvé sur la réconciliation.

Bed Bath & Beyond, McCormick, Carmax, Jefferies et Paychex, publient aujourd'hui leurs derniers résultats financiers trimestriels.