Wall Street : Morgan Stanley envisage un "bear market"

Face au risque de ralentissement économique provoqué par le durcissement monétaire de la Fed, les stratégistes de Morgan Stanley estiment que le S&P 500 "paraît prêt à rejoindre le marché baissier en cours".

(Boursier.com) — Morgan Stanley a lancé lundi un pavé dans la mare financière, en estimant que l'indice S&P 500 est sur le point de chuter fortement et de tomber dans un marché baissier ("bear market"), caractérisé rappelons-le par une chute de plus de 20% par rapport aux précédents sommets.

Jusqu'ici, l'indice large américain, qui sert de référence à de très nombreux fonds et produits financiers, a perdu un peu plus de 11% par rapport à son record du 3 janvier dernier à 4.796 points, plombé par la perspective d'une remontée rapide des taux directeurs de la Fed, qui pourrait provoquer une récession à moyen terme.

Dans une note publiée lundi, les stratégistes de Morgan Stanley dirigés par Michael J. Wilson ont écrit que "les valeurs défensives étant devenues chères et offrant peu de potentiel haussier, le S&P 500 paraît prêt à rejoindre le marché baissier en cours". Tous les secteurs ont bénéficié à tour de rôle des rotations sectorielles, et désormais "il n'est pas clair quelle nouvelle rotation sectorielle est possible. Par expérience, lorsque cela se produit, cela veut généralement dire que l'indice général est sur le point de chuter fortement, tous les secteurs reculant à l'unisson", selon les stratégistes de MS.

Pharmaceutiques et Biotechs devraient mieux résister

Les dernières déclarations des dirigeants de la Fed, qui ont préparé le marché à une voire plusieurs hausses d'un demi-point du taux des "fed funds" dans les prochains mois, font penser que "l'on se dirige tout droit vers un ralentissement économique", et même si les valeurs défensives ont servi de refuge depuis novembre, elles sont désormais en bout de course tant leurs valorisations ont gonflé, selon la banque d'affaires américaine.

Malgré cela, les stratégistes conseillent aux investisseurs de se positionner sur les grandes valeurs pharmaceutiques et biotechnologiques, qui devraient continuer de surperformer dans un environnement de ralentissement de l'activité et de politique monétaire plus restrictive.

"Alors que l'économie américaine entre dans une phase de fin de cycle, avec une décélération de la croissance du PIB et des bénéfices pour l'économie et les marchés, nous pensons que les qualités défensives du groupe Pharmacie/Biotechs surpassera les inquiétudes sur la politique monétaire et continueront de se comporter mieux relativement aux autres secteurs", écrit Morgan Stanley.