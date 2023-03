Wall Street : mieux réguler les banques régionales, une priorité ?

La Maison Blanche devrait chercher à établir des règles plus strictes concernant les banques régionales, suite à la crise récente...

(Boursier.com) — La Maison Blanche devrait chercher à établir des règles plus strictes concernant les banques régionales, suite à la crise récente. Le Washington Post rapporte que l'administration américaine devrait appeler les régulateurs à imposer de nouvelles règles aux banques de taille moyenne dans le but de rétablir les règles annulées dans la loi bancaire de 2018, y compris des exigences de capital et de trésorerie immédiates plus élevées, ainsi que des tests de résistance plus fréquents. Cependant, il est peu probable que la Maison Blanche demande au Congrès d'abroger la législation de 2018...

Ces développements interviennent alors que les responsables de la Fed, du Trésor US et de la FDIC ont tous déclaré cette semaine qu'ils soutenaient une réglementation plus stricte sur les banques de plus de 100 milliards de dollars d'actifs, y compris le président de la FDIC, Martin Gruenberg, qui a affirmé que l'échec de SVB et de Signature Bank n'était pas systémique en vertu des dispositions réglementaires existantes et que les banques aux dépôts de 100 milliards de dollars ou plus méritaient une attention particulière.

Les analystes de Goldman Sachs ont noté que les décideurs politiques pourraient finalement augmenter la limite d'assurance des dépôts au-dessus des 250.000$, bien que toute nouvelle décision du Congrès demeure incertaine sur le sujet. Raymond James a noté que la Fed avait le pouvoir discrétionnaire de mettre en oeuvre de nouvelles règles compte tenu des exigences "sur mesure" de la loi de 2018, ce qui pourrait conduire à de nouvelles exigences de TLAC (capacité totale d'absorption des pertes) de la dette à long terme et à des normes de liquidité améliorées, et a déclaré que les législateurs pourraient adopter des réformes de surveillance compte tenu notamment du cas SVB.

Après les défaillances de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank aux États-Unis, la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a indiqué hier que les règles étaient effectivement devenues trop souples pour les banques. Ainsi, Yellen juge incomplets les efforts pour protéger la stabilité financière. Rappelons que les autorités américaines de la Fed, de la FDIC et du Trésor US ont dû intervenir en urgence ce mois pour secourir les banques, suite aux effondrements de SVB et de Signature Bank, qui ont provoqué une vague massive de retraits et de transferts des dépôts des banques régionales vers les grandes banques 'systémiques'.

Le président Joe Biden a demandé aux régulateurs bancaires fédéraux de resserrer certaines des règles assouplies à la fin de la dernière décennie pour les banques régionales, obligeant les institutions de la taille de la Silicon Valley Bank à détenir ainsi plus d'actifs liquides tout en subissant des tests de résistance plus fréquents. Les étapes décrites par la Maison Blanche hier ne nécessitent pas de nouvelle législation et pourraient être imposées par les régulateurs qui supervisent actuellement les banques du pays, y compris la Fed, qui examine actuellement les changements qu'elle peut apporter. Le responsable de la réglementation bancaire, Michael Barr, avait déclaré lui aussi mardi aux législateurs qu'il voyait un "besoin" d'exigences de liquidité et de capital plus fortes.