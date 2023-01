Wall Street : Microsoft et Tesla attendus

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce jour, l'indice flash PMI composite américain de janvier sera connu à 15h45 (consensus FactSet 45,8, avec un indice manufacturier préliminaire attendu à 46,5 et un indice des services anticipé à 45,5). L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour janvier sera connu à 16 heures (consensus FactSet -5%).

Demain mercredi, les opérateurs suivront l'indice de confiance des investisseurs de State Street, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Jeudi, le PIB américain du quatrième trimestre, les commandes de biens durables, la balance commerciale, les inscriptions au chômage et les ventes de logements neufs seront notamment à suivre. Vendredi, les investisseurs suivront les revenus et dépenses des ménages (ainsi que l'indice des prix 'core PCE' suivi par la Fed), l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan et les promesses de ventes de logements.

Du côté des publications trimestrielles, Microsoft, Johnson & Johnson, Danaher, Verizon, Texas Instruments, Raytheon, Union Pacific, Lockheed Martin, General Electric, Intuitive Surgical, 3M, Paccar, The Travelers Co, Capital One Financial, Halliburton ou D.R. Horton, révèleront leurs derniers chiffres ce mardi.

Demain, les opérateurs surveilleront en particulier le derniers comptes de Tesla, ASML, Abbott Laboratories, AT&T, IBM, Boeing, ADP, ServiceNow, US Bancorp, CSX, General Dynamics, Freeport-McMoran, Lam Research, Hess, Kimberly-Clark, Las Vegas Sands, Nasdaq Inc, Steel Dynamics, Seagate, Teradyne (...).

Jeudi, Visa, Mastercard, Comcast, Intel, Marsh & McLennan, Northrop Grumman, Blackstone, Valero, Dow Inc ou Archer-Daniels, dévoileront leurs résultats. Chevron, American Express, Charter Communications, HCA Healthcare et Colgate-Palmolive annonceront vendredi.