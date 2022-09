Wall Street marque une pause pour le Labor Day

Wall Street, qui terminait vendredi en territoire fortement négatif (-1,07% sur le DJIA et -1,31% sur le Nasdaq), restera fermé ce lundi pour le Labor...

(Boursier.com) — Wall Street, qui terminait vendredi en territoire fortement négatif (-1,07% sur le DJIA et -1,31% sur le Nasdaq), restera fermé ce lundi pour le Labor Day. Il n'y aura pas non plus de statistique de conjoncture outre-Atlantique. Demain mardi, les investisseurs suivront l'indice PMI composite final américain et l'ISM des services. Plus tard dans la semaine, Lael Brainard (mercredi) et Jerome Powell (jeudi) de la Fed interviendront. Leurs prestations seront surveillées, alors que les opérateurs ont récemment été calmés par les divers commentaires des responsables de la banque centrale américaine repoussant fermement l'idée d'un pivot accommodant de politique monétaire à court terme. Le Livre Beige économique de la Fed sera en outre connu mercredi soir.

Les commentaires de Powell jeudi ne devraient toutefois pas dévier de sa récente intervention de Jackson Hole, durant laquelle le patron de la Fed avait affirmé toute la détermination de l'autorité monétaire à lutter contre l'inflation record, au risque d'une certaine souffrance économique. Powell avait ainsi balayé l'idée très prématurée d'un pivot de politique monétaire. La journée de jeudi sera aussi marquée par une réunion cruciale de la BCE, dont les marchés attendent une hausse de taux de 75 points de base suite aux chiffres inquiétants de l'inflation européenne.