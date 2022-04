Wall Street : logement, Fed et trimestriels

Dans l'actualité économique ce mardi à Wall Street...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique ce mardi à Wall Street, les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de mars seront connus à 14h30 (consensus FactSet au rythme de 1,75 million pour les mises en chantier et 1,82 million pour les permis). Charles Evans et Neel Kashkari de la Fed s'exprimeront durant la journée.

Demain mercredi, les opérateurs pourront suivre par ailleurs les reventes de logements existants, le rapport sur les stocks pétroliers domestiques américains, le Livre Beige de la Fed, ainsi que des interventions de Mary Daly, Charles Evans et Raphael Bostic (Fed). Jerome Powell, président de la banque centrale américaine, s'exprimera pour sa part jeudi.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Johnson & Johnson, Netflix, Lockheed Martin, Prologis, IBM, Travelers, Halliburton, Fifth Third Bancorp, Omnicom, First Horizon, Hasbro ou ManpowerGroup, annonceront notamment leurs derniers résultats financiers trimestriels.