Wall Street : logement, activité nationale et Fed

(Boursier.com) — Les marchés boursiers américains sont attendus en vive hausse ce mardi. Avant bourse, le S&P 500 prend ainsi 1,7%, le Dow Jones 1,5% et le Nasdaq 1,7%. Le baril de brut WTI remonte de 2,1% à 110$. L'once d'or recule de 0,3% à 1.836$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises de référence. Le Bitcoin campe sur les 21.000$.

La cote américaine était fermée lundi pour observer 'Juneteenth', pour la première fois de l'histoire. Ainsi, La bourse de New York (NYSE) et le Nasdaq étaient fermés en observation du nouveau jour férié fédéral, s'ajoutant à la liste des jours fériés du marché.

Dans l'actualité économique cette semaine à Wall Street, les opérateurs suivront ce mardi l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (consensus FactSet 0,35 en mai, annonce à 14h30), les reventes de logements existants (consensus 5,36 millions pour le mois de mai, annonce à 16h), ainsi que l'intervention de Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond.

Barkin interviendra aussi demain mercredi, comme Patrick Harker et Charles Evans de la Fed, mais c'est surtout Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine qui retiendra toute l'attention. Powell livrera son témoignage semi-annuel de politique monétaire devant les législateurs du Sénat. Rappelons que la Fed a procédé à une hausse de taux de 75 points de base la semaine dernière, portant son taux des fonds fédéraux entre 1,5 et 1,75% afin de contrer l'inflation. Les responsables de la Fed ont également établi une trajectoire agressive d'augmentations de taux pour le reste de l'année. De nouvelles projections économiques publiées après la réunion de deux jours de l'agence la semaine dernière ont montré que les décideurs s'attendaient à ce que les taux d'intérêt atteignent 3,4% d'ici la fin de 2022, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis 2008.