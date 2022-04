Wall Street : les trimestriels arrivent !

Les grandes banques lancent ce mercredi à Wall Street la saison des résultats du premier trimestre...

(Boursier.com) — Les grandes banques lancent ce mercredi à Wall Street la saison des résultats du premier trimestre. L'indice S&P 500 Bank a pris du retard sur le marché au sens large d'environ 12,5% depuis fin février, l'inversion de la courbe alimentant les craintes de récession. Le secteur pourrait toutefois bénéficier d'un faible niveau de consensus, ce qui pourrait entraîner un rebond à court terme, en particulier compte tenu du contexte fondamental encore assez sain. Le point positif pour le segment est le contexte de taux plus élevés et les attentes d'un cycle de resserrement plus agressif de la Fed. Cela devrait entraîner une augmentation du revenu net d'intérêts et faire monter les estimations consensuelles pour 2022. Une reprise de la croissance des prêts a été l'autre point positif largement discuté. Bien que la qualité du crédit demeure bonne, une certaine prudence pourrait conduire à des provisions plus élevées...

Selon FactSet, l'estimation ascendante de bénéfice par action sur le S&P 500 a reculé de 0,7% au cours du premier trimestre, passant de 52,21$ à 51,83$. Bien que ce soit moins que la baisse moyenne de 2,5% sur cinq ans, il s'agit de la première régression depuis les débuts de la pandémie au deuxième trimestre de 2020. Dans le même temps, les estimations "hors trimestre" ont augmenté. L'estimation ascendante pour l'ensemble de 2022 a augmenté de 2%, passant de 223,43$ à 227,8$. Cependant, quelques entreprises ont récemment signalé un risque pour le consensus 2022 dans leurs aperçus du premier trimestre. Bank of America a noté que ses prévisions étaient inférieures de 3%. La firme a déclaré que les révisions pour 2022 et 2023 n'incorporaient pas les principaux inconvénients de la flambée du pétrole en termes d'impact sur la consommation et la pression des coûts. Des fissures supplémentaires se forment déjà en regardant son Transport Tracker, le ralentissement sur le marché immobilier et la chute des prix du bois. Goldman Sachs a déclaré que les analystes semblaient réticents à réduire de manière adéquate les prévisions malgré le degré élevé d'incertitude entourant les perspectives économiques.

Les analystes s'attendent à une augmentation de 4,5% en glissement annuel des bénéfices du S&P 500 au premier trimestre, en baisse par rapport aux 5,7% attendus au début du trimestre. Les estimations du deuxième trimestre et de 2022 ont eu en revanche une tendance à la hausse, malgré certaines inquiétudes qualitatives compte tenu de l'impact énergétique. L'inflation et les pressions de la chaîne d'approvisionnement devraient à nouveau dominer le récit de la saison des résultats. Le niveau des prix pratiqués est un autre point central, alors que les entreprises ont jusqu'à présent été en mesure de protéger des marges déjà élevées. La pression salariale devrait également faire l'objet d'un examen minutieux. L'incertitude géopolitique est un autre problème de premier plan au milieu de l'enchevêtrement d'effets secondaires qui pourraient conduire à un semblant de conservatisme en matière de guidance.

La série de publications du jour comprend JP Morgan Chase, BlackRock, Infosys, Fastenal, First Republic Bank, Delta Air Lines, Shaw Communications ou Bed Bath & Beyond.