Wall Street : les sorcières sont de retour

Journée des Quatre Sorcières et confiance du consommateur

(Boursier.com) — C 'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de chaque trimestre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions...

Par ailleurs, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de septembre, mesuré par l'Université du Michigan, sera communiqué à 16 heures (consensus 72).

Ailleurs dans le monde ce matin, les ventes de détail du mois d'août au Royaume-Uni sont ressorties stables en glissement annuel, alors que le consensus FactSet se situait à +0,9%. Elles déclinent de 0,9% en comparaison du mois antérieur, contre -0,1% de consensus. Hors automobile et essence, ces ventes régressent de 1,2% par rapport au mois précédent, contre +0,4% de consensus.

A 11 heures, les opérateurs suivront attentivement l'indice européen final des prix à la consommation pour le mois d'août (consensus FactSet +0,4% en comparaison du mois antérieur, en données harmonisées et hors ajustements saisonniers ; +1,6% pour l'indice 'core' en données harmonisées et hors ajustements saisonniers en comparaison de l'an dernier ; +3% en données harmonisées et en glissement annuel).