Wall Street : les résultats trimestriels peuvent-ils sauver les marchés financiers ?

Wall Street est attendu en vive hausse avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en vive hausse avant bourse ce lundi, après une fin de semaine éprouvante vendredi avec une chute de 1,34% du Dow Jones et un plongeon de 3,08% du Nasdaq Composite. En pré-séance ce jour, le S&P 500 se redresse de 1,1%, le Dow Jones de 1% et le Nasdaq de 1,3%. La tendance est donc au rebond technique ou aux achats jugés à bon compte, après la purge brutale des derniers mois ayant frappé surtout les valeurs technologiques de la cote. Justement, la semaine va s'avérer intéressante, puisque plusieurs grands noms 'tech' de la place vont publier leurs derniers résultats financiers trimestriels. L'occasion peut-être de remettre les pendules à l'heure... Netflix, Tesla ou IBM comptent ainsi parmi les publications attendues cette semaine, alors que les colosses Alphabet, Amazon, Microsoft et Apple dévoileront quant à eux leurs chiffres la semaine prochaine.

Concernant les annonces majeures de la semaine, Tesla a cédé la moitié de sa valeur à Wall Street, depuis les pics historiques inscrits début novembre 2021. Le titre chute de près de 49% cette année. Netflix a été encore plus malmené avec une sanction de 61% cette année, après ses pertes d'abonnés inattendues et en attendant d'observer l'impact de son changement de stratégie au profit d'abonnements associés à des publicités. IBM, enfin, résiste mieux avec une baisse de 12% depuis le début de l'année, mais le titre dépasse à peine ses niveaux du début de l'année 2010 !

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,6% à 85,2$. L'once d'or avance de 1% à 1.665$. L'indice dollar fléchit de 0,4% face à un panier de devises.