Wall Street : les responsables de la Fed adoucissent leur discours après les chiffres de l'inflation

Changement de ton

(Boursier.com) — Après le rapport sur l'IPC américain d'hier, traduisant un ralentissement de l'inflation américaine, de retour au plus bas depuis janvier, plusieurs responsables de la Fed ont adouci leur discours. Patrick Harker (non-votant), patron de la Fed de Philadelphie, a déclaré ainsi qu'il était favorable à une pause une fois que le taux des 'fed funds' aura atteint environ 4,5%. Lorie Logan (non-votante), dirigeante de la Fed de Dallas, a indiqué qu'il pourrait bientôt être approprié de ralentir le rythme des hausses, bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour réduire l'inflation. Mary Daly (non-votante), patronne de la Fed de San Francisco, a également déclaré qu'il était maintenant approprié d'envisager de ralentir le rythme des augmentations de taux, bien que la pause ne soit pas encore un sujet de discussion. Loretta Mester (membre votante), de la Fed de Cleveland, a néanmoins affirmé que la Fed devait aller de l'avant avec des hausses de taux et que le plus grand risque serait encore de resserrer trop peu.

Certains économistes de Wall Street, en accord avec le point de vue de Mester, rapportent qu'il est peu probable que la politique de la Fed soit modifiée pour l'instant. Les économistes de Citi ont écrit que la lecture plus 'douce' de l'inflation n'affectait pas de manière significative leur vision de l'inflation, en particulier celle du secteur des services. Ils continuent de s'attendre à un taux maximal des fonds fédéraux de 5,25 à 5,5%. Les économistes de Jefferies ont quant à eux rappelé des commentaires répétés de la Fed selon lesquels la banque centrale américaine désirerait observer une série de lectures 'plus douces' de l'inflation.

L'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre 2022 s'est établi en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de 0,6%. Hors alimentaire et énergie, le CPI a augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, contre 0,5% de consensus de place. Sur un an, l'indice des prix à la consommation s'affiche en hausse de 7,7%, contre 7,9% de consensus et 8,2% un mois auparavant. Hors alimentaire et énergie, l'indice américain des prix à la consommation progresse de 6,3% sur un an, contre 6,5% de consensus et 6,6% un mois plus tôt.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base le 14 décembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, serait désormais de plus de 85%, contre moins de 15% pour la probabilité d'un nouveau geste surdimensionné de 75 points de base. Avant la publication de l'indice des prix à la consommation, ces deux probabilités étaient sensiblement équivalentes. Les marchés espèrent donc que les banquiers centraux américains modèrent leurs ardeurs et ralentissent le rythme jusqu'à présent effréné des hausses de taux. La Fed vient en effet de relever par quatre fois ses taux de 75 points de base, ce qui fait courir le risque d'une récession profonde.