Wall Street : les démocrates gardent le Sénat, et sinon ?

(Boursier.com) — L 'actualité du jour à Wall Street est marquée par un résultat des midterms au Nevada favorable à la candidate démocrate Cortez Masto, donnant 50 sièges aux démocrates à la chambre haute et grâce au vote de la vice-présidente Kamala Harris, une majorité au Sénat. Concernant la Chambre des représentants, les républicains emporteraient une courte majorité. Joe Biden en a appelé à plus de travail bipartisan, dans ce Congrès partagé. Il n'y aura pas sinon de statistique américaine importante ce lundi à Wall Street.

John Williams de la Fed interviendra durant la journée. Christopher Waller, membre votant du FOMC et gouverneur de la Fed, s'est épanché pour sa part hier, soufflant le chaud et le froid. Waller constate un début de ralentissement sur le marché de l'emploi américain, mais estime que les taux doivent encore monter et rester élevés jusqu'à ce que l'inflation ralentisse. Une inflation américaine à 7,7% en octobre reste en effet très élevée, "énorme", même, à en croire le responsable, qui juge que le chemin reste long. "Tout le monde devrait prendre une grande respiration et se calmer", a tempéré Waller, qui juge que la réaction de Wall Street aux derniers chiffres de l'inflation est allée sans doute bien trop vite. Le CPI n'est selon lui qu'une simple donnée, selon des commentaires lors d'un événement à Sydney. Pendant ce temps, plusieurs investisseurs de renom tels que Bill Gross ou la controversée Cathie Wood alertent des risques si la Fed venait à aller trop loin dans son durcissement monétaire, après quatre hausses de taux surdimensionnées de 75 points de base...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Tyson Foods, Rumble, Symbotic, Sohu, Dentsply Sirona et Getty Images, publient notamment ce jour leurs derniers comptes trimestriels.