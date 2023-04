Wall Street : les cours du brut flambent, Tesla corrige

Wall Street s'affiche hésitant pour l'heure avant bourse ce lundi, le S&P 500 cédant 0,2% et le Nasdaq 0,7%, contre un gain de 0,3% sur le Dow Jones...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche hésitant pour l'heure avant bourse ce lundi, le S&P 500 cédant 0,2% et le Nasdaq 0,7%, contre un gain de 0,3% sur le Dow Jones. Tesla pèse sur le Nasdaq après des chiffres trimestriels diversement appréciés. Les coupes de production annoncées hier par l'OPEP+ font par ailleurs remonter nettement les cours du brut, avec un baril de brut WTI qui regagne près de 6% sur le Nymex à plus de 80$. L'once d'or consolide de 0,2% à 1.983$. L'indice dollar prend 0,2% face à un panier de devises de référence.

L'OPEP+ a pris la décision surprise hier dimanche de réduire la production de brut de 1,16 million de bpj à partir de mai, avec notamment une réduction de 500.000 bpj de l'Arabie saoudite. La réunion était initialement prévue pour ce lundi et les délégués n'avaient auparavant signalé aucune intention de modifier les objectifs de production. La totalité des réductions de production devrait atteindre 1,6 million de bpj à partir de juillet en raison de l'extension des réductions de production de la Russie. Cependant, la réduction réelle pourrait finir par être plus faible étant donné que de nombreux pays de l'OPEP+ produisent déjà en dessous de leurs quotas. La décision de réduire la production intervient alors que le brut WTI était revenu à son plus bas niveau depuis décembre 2021, plombé par les inquiétudes concernant une baisse de la demande dans un environnement économique en ralentissement. Cependant, la dernière baisse est désormais susceptible de susciter des inquiétudes quant à son effet inflationniste, renforçant l'engagement des banques centrales à maintenir les taux plus élevés plus longtemps.

Dans l'actualité économique américaine ce lundi, l'indice PMI manufacturier américain final du mois de mars sera connu à 15h45 (consensus 49,3), alors que l'ISM manufacturier du même mois sera dévoilé à 16 heures (consensus FactSet 47,5). Les dépenses US de construction du mois de février seront publiées également à 16 heures (consensus stable en comparaison du mois antérieur).

Ailleurs dans le monde, l'indice Markit/JMMA PMI manufacturier japonais final de mars est ressorti à 49,2 contre 48,6 de consensus. L'indice Markit/Caixin PMI manufacturier chinois de mars s'est affiché quant à lui à 50 contre 51,5 de consensus. En zone euro, l'indice Markit PMI manufacturier final de mars est ressorti à 47,3 contre 47,1 de consensus, avec un indicateur allemand de 44,7 et un indice français de 47,3. L'indice CIPS manufacturier britannique final de mars a été de 47,9 contre 48 de consensus de place.

Parmi les autres rendez-vous économiques à Wall Street cette semaine, les opérateurs suivront demain mardi les commandes industrielles et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes, puis mercredi, le rapport d'ADP sur l'emploi privé, la balance du commerce international des biens et services, ainsi que l'indice PMI composite final de mars (et donc celui des services). Jeudi, les marchés suivront aussi l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements. Vendredi, pour finir la semaine en beauté, les investisseurs suivront le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars (consensus 240.000 créations de postes non-agricoles, 3,6% de chômage et 235.000 créations dans le privé selon FactSet).