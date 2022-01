Wall Street : les banques arrivent !

La saison des résultats du quatrième trimestre démarre donc à Wall Street avec les banques...

(Boursier.com) — La saison des résultats du quatrième trimestre démarre donc à Wall Street avec les banques. Dans l'actualité des entreprises, les publications financières du quatrième trimestre débutent en douceur en cette fin de semaine. Après Delta Air hier, c'est au tour des firmes financières d'annoncer. Les banques JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo annoncent avant bourse ce vendredi, avec également First Republic et le géant de la gestion d'actifs BlackRock.

Selon FactSet, les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de 21,7% en glissement annuel au quatrième trimestre. Cela marquerait le quatrième trimestre consécutif de croissance des bénéfices supérieure à 20%, bien que cela représente un ralentissement par rapport à la croissance de près de 40% observée au troisième trimestre, 91% au deuxième trimestre et 52% au premier trimestre.

L'estimation ascendante du bénéfice par action a augmenté de 0,4% à 51,25$ au cours du trimestre. Cependant, l'accent a été mis sur le ralentissement de la dynamique de révision, étant donné qu'au cours des quatre derniers trimestres, les analystes ont augmenté leurs estimations de bpa de 4,7% en moyenne. Neuf des onze secteurs devraient enregistrer une croissance des bénéfices en glissement annuel au quatrième trimestre, avec l'énergie, les matériaux et les produits industriels en tête. La consommation discrétionnaire ne devrait enregistrer qu'un gain symbolique, tandis que les services financiers et les services publics devraient connaître de légères baisses.

Bank of America et Goldman Sachs annoncent le 18 janvier, puis Morgan Stanley le 19 janvier.