Wall Street légèrement dans le vert, avant Apple et Amazon

La cote américaine s'affiche très légèrement dans le vert désormais, avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche très légèrement dans le vert désormais, avant bourse ce lundi. Le S&P 500 et le Dow Jones prennent 0,1%, alors que le Nasdaq grappille quelques points. La semaine sera encore marquée à Wall Street par une avalanche de publications financières. La plus grande capitalisation boursière mondiale, Apple, sera de la fête jeudi après bourse, avec Amazon.

D'ici là, les annonces seront nombreuses. Ce lundi, ON Semiconductor, Symbotic, Loews, CNA Financial et SoFi Technologies annoncent en pré-séance, tandis que Republic Services, Arista Networks, AvalonBay, Yum China, Western Digital, Avis Budget ou Lattice Semiconductor, publient après la clôture.

Demain mardi, Merck, Pfizer, Caterpillar, Uber, Altria, Eaton, Illinois Tool Works, Marriott International, Marathon Petroleum, Ecolab, Sysco, Rockwell Automation, Gartner et Global Payments, annonceront avant bourse, alors qu'AMD, Starbucks, Vertex Pharmaceuticals, AIG, Aflac, Prudential Financial, Devon Energy, Allstate, Pinterest et Electronic Arts, publieront après la clôture.

Mercredi, CVS Health, Thomson Reuters, Ferrari, Humana, Emerson Electric, Phillips 66, Johnson Controls, Trane Technologies, Kraft Heinz, Exelon, Yum! Brands, AmerisourceBergen, Seagen, Garmin ou DuPont, dévoileront leurs comptes avant l'ouverture des marchés, alors que Qualcomm, Shopify, PayPal, Equinix, Occidental Petroleum, McKesson, Public Storage, MetLife, Williams Companies ou Cognizant annonceront après bourse.

La journée de jeudi sera sans doute la plus importante pour les marchés, avec Apple, Amazon, Amgen, Booking Holdings, Gilead Sciences, Airbnb ou Monster Beverage après bourse, mais aussi ConocoPhillips, Cigna, Moderna, Regeneron Pharmaceuticals, Becton, Dickinson, Southern Company, Air Products & Chemicals, Warner Bros. Discovery, Kellogg ou Intercontinental Exchange en pré-séance.

Sur le front économique cette fois, les opérateurs suivront ce lundi l'indice PMI de Chicago et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de juillet.

Demain mardi, l'indice PMI manufacturier national américain et l'ISM manufacturier retiendront l'attention, tout comme les dépenses de construction et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes. Le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain sera connu mercredi. L'indice PMI composite final et l'ISM des services seront surveillés jeudi. Les chiffres de la productivité américaine et ceux des commandes industrielles seront annoncés le même jour. Enfin, le rapport mensuel sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juillet sera publié vendredi (consensus FactSet 200.000 créations de postes non-agricoles, 3,6% de chômage, 165.000 créations dans le privé).

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s'est montré plus optimiste à propos de l'inflation et sur le fait que les États-Unis soient en mesure d'éviter une récession malgré le durcissement monétaire accéléré. Il prévient toutefois qu'un chômage plus élevé serait le prix à payer pour parvenir à un atterrissage en douceur. Selon le responsable, les perspectives d'inflation sont positives, alors que la résilience de l'économie continue de surprendre. Quoi qu'il en soit, la campagne agressive de la Fed devrait probablement se traduire par des pertes d'emplois et un ralentissement de la croissance économique. Kashkari a livré ses commentaires hier dimanche sur CBS, pour l'émission 'Face the Nation'.

Le scénario de base, selon le responsable, serait que l'économie ralentisse mais "que nous évitions une récession". Il ne juge pas réaliste que ce cycle se termine sans coût pour l'emploi, alors même que le taux de chômage américain demeure proche des planchers à 3,6%. Kashkari envisage une remontée à 4% dans ce scénario d'atterrissage en douceur. Le responsable confirme que la Fed observe toujours attentivement les données entrantes afin de déterminer si de nouvelles hausses de taux seraient appropriées. Alors que l'inflation ajustée a progressé moins que prévu à +4,1% en juin, elle reste nettement au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed. "Si nous avons besoin de relever encore les taux, nous le ferons", a asséné Kashkari. Le taux des 'fed funds' est désormais logé entre 5,25 et 5,5%, au plus haut depuis 2001.

Ailleurs dans le monde, les places asiatiques se sont bien comportées ce matin. Le SSE composite chinois a pris 0,5% environ, alors que le Nikkei s'est accordé 1,3%. L'indice Hang Seng de Hong Kong a pris 0,8%, même s'il efface une bonne partie de ses gains de séance après s'être envolé jusqu'à 3,2%. Pékin a montré en effet une certaine détermination. La Chine entend oeuvrer à stimuler le redressement de son économie, annonçant des mesures de relance de la consommation. Du côté de l'Europe, les données d'Eurostat ont fait ressortir une croissance de 0,3% dans la zone euro au deuxième trimestre, tandis que l'inflation a ralenti en juillet, même si l'inflation annuelle 'core' (ajustée) s'est maintenue à 5,5%.