Wall Street : le S&P 500 au plus haut pour terminer l'année

Wall Street s'affiche en légère hausse avant bourse ce vendredi, pour cette dernière séance de l'année 2023...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche en légère hausse avant bourse ce vendredi, pour cette dernière séance de l'année 2023. Le S&P 500 grappille 0,1%, quasiment au contact de ses sommets historiques. Le Dow Jones, qui vient déjà de battre ses records, prend 0,1% lui aussi. Le Nasdaq s'adjuge 0,2% sur les 15.100 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend 1% à 72,4$. L'once d'or cède 0,3% à 2.078$. L'indice dollar se redresse de 0,1% sur ses plus bas de cinq mois face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,29%, contre 3,88% sur le 10 ans et 4,04% sur le 30 ans.

L'actualité des entreprises reste très limitée. Sur le front économique, les derniers chiffres accréditent la thèse d'un atterrissage en douceur et d'une inflation contrôlée. Hier, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour la semaine close au 23 décembre se sont établies au nombre de 218.000, contre 209.000 de consensus FactSet et 206.000 une semaine plus tôt. Ces chiffres du Département américain au Travail montrent donc une détérioration du marché du travail, ce qui renforce la probabilité d'une baisse de taux de la Fed en début d'année prochaine. Le déficit du commerce international de biens aux Etats-Unis pour le mois de novembre s'est affiché à 90,3 milliards de dollars alors que le consensus Bloomberg se situait à 89,6 milliards... L'indice des promesses de ventes de logements de la NAR (National Association of Realtors) américaine pour le mois de novembre 2023 s'est affiché stable en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,8% et après un déclin de 1,2% en lecture révisée pour le mois d'octobre.

Ce vendredi, les opérateurs suivront encore l'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de décembre (consensus 50).

Les opérateurs misent donc sur un atterrissage économique relativement doux et une poursuite du déclin de l'inflation, scénario qui permettrait à la Fed d'assouplir assez rapidement sa politique monétaire, après le durcissement accéléré des derniers mois. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire le 31 janvier 2024, pour la prochaine réunion FOMC, se situe à plus de 83%. La première baisse des taux pourrait quant à elle intervenir le 20 mars (probabilité de plus de 70% d'une fourchette 5-5,25% sur le taux des fed funds, contre 5,25-5,5% actuellement). Les taux sont attendus en fin d'année prochaine entre 3,75 et 4% ('proba' de 38%) ou entre 3,5 et 3,75% (probabilité de 34%).

Le bilan annuel devrait être extrêmement positif pour les principaux indices boursiers américains, le Nasdaq 100 se dirigeant même vers sa meilleure performance annuelle (+55% pour l'heure en 2023) depuis 1999, selon Bloomberg. Le Nasdaq Composite dans son ensemble prend 44% environ cette année, sa meilleure performance depuis 2003. L'indice riche en valeurs technologiques a été tiré cette année par les bonds des 'Magnificent Seven' (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Nvidia et Microsoft). Le S&P 500 progresse de 25% cette année et le Dow Jones de 14%.