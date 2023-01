Wall Street : le "pivot" attendra !

Le président de la Fed de New York, John Williams, a salué hier les signes de ralentissement de l'inflation, mais a déclaré qu'il fallait faire...

(Boursier.com) — Le président de la Fed de New York, John Williams, a salué hier les signes de ralentissement de l'inflation, mais a déclaré qu'il fallait faire davantage pour revenir à l'objectif de 2%. Intervenant à l'occasion d'un événement de la 'Fixed Income Analysts Society', Williams a noté des signes de ralentissement de l'inflation alors que la demande plus faible, la baisse des coûts d'importation et l'atténuation des perturbations de la chaîne d'approvisionnement commencent à exercer une pression à la baisse sur les prix des biens. Le responsable a noté par ailleurs que les anticipations d'inflation se déplaçaient également dans une direction baissière. Cependant, Williams a ajouté que l'inflation restait beaucoup trop élevée, en partie à cause des services non énergétiques, et que davantage de travail était nécessaire pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2%. Cela demandera une période de croissance inférieure à la tendance et un certain... assouplissement du marché du travail.

La vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, s'est exprimée quant à elle hier en faveur d'un ralentissement du rythme de hausse des taux, même si la politique monétaire pourrait devoir rester restrictive pendant un certain temps. En dépit d'une offre de main-d'oeuvre limitée, les salaires ne semblent pas être à l'origine d'une spirale salaires-prix, a aussi constaté Brainard.

Susan Collins, dirigeante de la Fed de Boston, a réitéré son soutien à un geste de 25 points de base le 1er février, à l'issue de la future réunion monétaire, même si les taux devraient selon elle dépasser ensuite les 5% et se maintenir pendant un certain temps à ce niveau pour faire baisser l'inflation.

Les marchés continuent d'anticiper un taux maximal dans la fourchette de 4,75 à 5%, ainsi que deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. Les responsables de la Fed, quant à eux, ne modifient pas vraiment leur discours, un peu plus dur que ce consensus, nombre de dirigeants régionaux de la banque anticipant un taux terminal supérieur aux 5%.