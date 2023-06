Wall Street : le 'dot plot' de la Fed sous surveillance

Wall Street n'attend pas grand chose de la décision monétaire de la Fed ce soir...

(Boursier.com) — Wall Street n'attend pas grand chose de la décision monétaire de la Fed ce soir, puisqu'un statu quo est donné pour quasiment certain. Le taux des 'fed funds' devrait donc rester entre 5 et 5,25%, ce scénario affichant 95% de probabilité selon FedWatch. Comme la Fed n'aime pas brusquer les marchés, elle devrait donc opter pour la "pause" tant attendue. Les opérateurs suivront donc plutôt le fameux 'dot plot' du résumé des projections économiques (SEP) de la Fed, qui présente sous forme de graphique à points les anticipations pour les taux des différents responsables de la banque centrale américaine pour la fin de l'année et les deux années suivantes. En mars, le SEP suggérait que les taux n'iraient pas plus haut. Désormais, il est envisagé que la banque choisisse de procéder encore à un nouveau tour de vis monétaire en juillet, alors que l'économie US demeure particulièrement résiliente et que le travail pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2% n'est pas terminé.

Les économistes de la place s'attendent à ce que le fameux 'dot plot' montre une possible prolongation du cycle de remontée des taux, même si certains responsables devraient signaler par leurs "points" l'éventualité d'une fin du resserrement. Dans ce contexte, les membres de la Fed semblant relativement partagés concernant la décision de juillet, les commentaires de Jerome Powell, patron de la banque, durant sa conférence de presse ce soir, pourraient se révéler décisifs.