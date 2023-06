Wall Street : la roche Tarpéienne et Jerome Powell sont proches du Capitole

Le président de la Fed, Jerome Powell, intervient donc devant le Congrès aujourd'hui et demain pour livrer son témoignage semestriel sur la politique...

(Boursier.com) — Le président de la Fed, Jerome Powell, intervient donc devant le Congrès aujourd'hui et demain pour livrer son témoignage semestriel sur la politique monétaire, s'exprimant devant le Comité des services financiers de la Chambre aujourd'hui, puis devant le Comité bancaire du Sénat demain jeudi. Ce sera la première apparition de Powell au Congrès depuis la crise bancaire début mars. Ce témoignage intervient par ailleurs après plusieurs interventions de responsables de la Fed relativement "hawkish", autrement dit favorisant une poursuite de l'austérité monétaire, alors qu'il reste du travail à faire sur l'inflation, que le marché du travail reste tendu et que le système bancaire semble résilient. Powell pourrait tout de même être confronté à de nombreuses questions de la part des législateurs sur le contraste entre le maintien des taux de juin et le caractère belliciste des prévisions des membres de la Fed (le dernier SEP et son 'dot plot' montrent des attentes de resserrement de 50 points de base cette année). Les législateurs pourraient aussi soulever des inquiétudes quant à d'éventuels impacts économiques, notamment sur l'emploi...

Ce mercredi, la Fed sera donc bien représentée avec des interventions de Loretta Mester, Austan Goolsbee, Philip Jefferson, Lisa Cook, et surtout de son président Jerome Powell - qui livrera son témoignage 'semi-annuel' sur la politique monétaire au Congrès, devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants. J. Powell interviendra aussi jeudi, devant le Comité bancaire du Sénat... Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la plus forte probabilité (82%) pour la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine, celle des 25 et 26 juillet, est une hausse de 25 points de base du taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%. Lors de la précédente réunion, la Fed avait choisi de marquer une pause en laissant ses taux inchangés entre 5 et 5,25%, afin d'observer l'impact des mesures antérieures de durcissement monétaire accéléré. Il n'est pas certain que les interventions de Powell cette semaine fournissent des éléments déterminants, son discours étant peu susceptible d'avoir évolué en quelques jours. Plus tôt ce mois, le leader de la Fed a exclu tout assouplissement monétaire cette année, alors que le 'dot plot', présentation sous forme de graphique à points des anticipations des membres de la banque, montrait l'hypothèse de deux hausses de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année...

Hier, le gouverneur Jefferson de la Fed a relevé que l'inflation avait commencé à diminuer, mais que le stress bancaire récent compliquait les perspectives. Quoi qu'il en soit, il juge le système bancaire américain résilient et sain, tout en restant à l'écoute des menaces pour sa stabilité. Jefferson indique que la Fed doit rester attentive à l'inflation, au stress bancaire et à l'incertitude géopolitique, selon ses remarques préparées pour son audience de confirmation au Sénat en tant que vice-président de la banque centrale. Philip Jefferson n'a pas été démenti hier par Lisa Cook, qui a aussi affirmé que le retour de l'inflation à 2% demeurait un objectif clé pour maintenir la croissance économique. Cook livrait aussi des remarques préparées, nommée pour un mandat complet de gouverneur. Elle a jugé qu'une inflation élevée constituait une menace grave pour le maintien de l'expansion économique.