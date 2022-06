Wall Street : la plus faible croissance des bénéfices depuis fin 2020 ?

Alors que les données sur l'inflation et la Fed restent les plus impactantes pour les marchés, les bénéfices des entreprises devraient être le...

(Boursier.com) — Alors que les données sur l'inflation et la Fed restent les plus impactantes pour les marchés, les bénéfices des entreprises devraient être le prochain domaine clé avec la saison des rapports financiers du deuxième trimestre dans quelques semaines. Cela renvoie aux inquiétudes selon lesquelles les estimations consensuelles de bénéfices par action devraient être révisées à la baisse pour refléter le ralentissement de croissance provoqué par le resserrement des conditions financières, ainsi que les pressions toujours élevées sur les prix des intrants et les changes. Les débats restent ouverts sur l'étendue des ajustements, et le marché sera particulièrement intéressé par les orientations concernant le deuxième semestre. Les analystes tablent actuellement sur des bénéfices (par action) du S&P 500 en augmentation de 4,3% en glissement annuel au deuxième trimestre, ce qui, selon FactSet, représenterait la plus faible expansion depuis le quatrième trimestre 2020 - en baisse par rapport aux 5,9% attendus au début du trimestre. Sans surprise, la consommation discrétionnaire a connu la plus grande révision à la baisse de tous les grands secteurs, avec Amazon et Target. Alphabet, Meta et Disney comptent parmi les freins notables des 'services de communication', secteur qui a connu la deuxième plus grande révision à la baisse des bénéfices au cours du deuxième trimestre.