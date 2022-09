Wall Street : la Fed sous haute surveillance

Sur le front économique ce jeudi à Wall Street, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 3 septembre seront communiquées à...

(Boursier.com) — Sur le front économique ce jeudi à Wall Street, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 3 septembre seront communiquées à 14h30 (consensus 240.000). Jerome Powell, patron de la Fed, interviendra durant l'après-midi, à l'occasion de la 40e conférence de politique monétaire du Cato Institute. Charles Evans sera suivi dans la soirée.

Les marchés attendent la publication mardi prochain de l'IPC (indice des prix à la consommation) américain d'août pour mieux évaluer le choix de la Fed du 21 septembre, entre une augmentation des taux de 50 ou 75 points de base. Cependant, les 75 points de base sont considérés comme les plus probables compte tenu du contexte.

S'exprimant lors de la conférence du Clearing House & Bank Policy Institute à New York, la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré qu'à un moment donné du cycle de resserrement, les risques deviendraient trop disproportionnés et qu'il existe des risques associés à un resserrement excessif. Cependant, Brainard a également déclaré que si l'histoire était un guide, il était important d'éviter "de se retirer trop tôt". Brainard a également noté que la politique devrait être restrictive pendant un certain temps pour s'assurer que l'inflation descende vers l'objectif, et que la Fed maintienne sa politique dure aussi longtemps que nécessaire pour faire baisser l'inflation.

Les commentaires de Brainard étaient peut-être moins belliciste que le récent discours de la Fed, bien qu'elle ait continué à repousser l'idée du 'pivot accommodant'. Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland (membre votant), avait déclaré hier que davantage de hausses de taux étaient nécessaires pour resserrer les conditions financières, même si elle a également averti que les risques de récession avaient augmenté récemment. Thomas Barkin de la Fed de Richmond (non-votant) a également déclaré au Financial Times plus tôt que la Fed devait continuer à relever les taux à un niveau qui restreint l'activité économique et les y maintenir jusqu'à ce que la Fed soit convaincue que l'inflation baisse.

Le dernier Livre Beige de la Fed indique que l'activité économique est restée inchangée depuis fin juillet, cinq districts signalant une croissance légère à modeste et cinq signalant un ralentissement léger à modeste. Les perspectives de croissance économique future sont restées généralement faibles, avec un nouvel assouplissement des attentes de la demande au cours des six à douze prochains mois. Les niveaux de prix sont restés très élevés, mais neuf districts ont enregistré une certaine modération du taux d'augmentation. L'emploi a également augmenté à un rythme modeste à modéré dans la plupart des districts, les conditions du marché du travail restant tendues. Les salaires ont également augmenté dans tous les districts, bien que certains aient connu un rythme de croissance plus lent et que les attentes salariales se soient modérées.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 2 septembre, sera révélé à 17 heures.

Enfin, les chiffres du crédit américain à la consommation du mois de juillet seront révélés à 21 heures (consensus +33 milliards de dollars).