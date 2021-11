Wall Street : la Fed reste en vedette

Il n'y aura pas de statistique notable à Wall Street ce lundi...

(Boursier.com) — Il n'y aura pas de statistique notable à Wall Street ce lundi. En revanche, les responsables de la Fed seront nombreux à intervenir ce jour. Outre l'incontournable Jerome Powell, patron de l'institution monétaire américaine, il faudra suivre ce jour son vice-président Richard Clarida, ainsi que le PDG de la Fed de Boston, Kenneth Montgomery, Patrick Harker de la Fed de Philadelphie et Charles Evans de l'antenne de Chicago. Rappelons que les bons chiffres de l'emploi américain pour octobre publiés vendredi (531.000 créations de postes non-agricoles et recul du chômage à 4,6%) n'ont pas fait évoluer les anticipations concernant le rythme du 'tapering' de la Fed, qui débute ce mois et devrait se terminer en milieu d'année prochaine, permettant ensuite de relever très progressivement les taux.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, AMC, Roblox, Coty, Virgin Galactic, Zynga, TripAdvisor, PayPal et 3D Systems, publient ce jour leurs comptes trimestriels.