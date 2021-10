Wall Street : la Fed reste en vedette

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 15 octobre sera révélé à...

(Boursier.com) — Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 15 octobre sera révélé à 16h30. Il aura sa petite importance, alors que le baril de brut WTI reste perché dans la zone des 82$ sur le Nymex.

Neel Kashkari, Charles Evans, Raphael Bostic, Randal Quarles, James Bullard et Mary Daly de la Fed, s'exprimeront ce jour. Le Livre Beige de la Fed, résumé des conditions économiques régionales récentes, sera communiqué à 20 heures...

Un sondage Reuters auprès d'économistes a montré que 40 des 67 personnes interrogées s'attendaient à ce que la Fed patiente jusqu'en 2023 ou plus tard pour commencer à augmenter les taux d'intérêt. Cependant, les 27 autres estiment que la Fed pourrait relever les taux dès 2022, et bon nombre signalent un risque d'augmentation des taux de la Fed plus tôt que prévu. Les économistes ont indiqué que l'inflation resterait élevée jusqu'en 2022 sans résolution rapide des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de pénurie de main-d'oeuvre. La demande refoulée devrait soutenir la croissance économique mais aussi accroître les pressions. Le consensus de l'indice PCE traduit une inflation supérieure à l'objectif jusqu'à la fin de 2022, reflétant les déséquilibres entre l'offre et la demande. Les économistes prévoient une croissance du PIB américain de 4% en 2022 (vs 4,2% avant) ralentissant à 2,5% en 2023 (vs 2,3%). Le taux de chômage devrait osciller entre 3,6% et 4,7% jusqu'au S2 2023 au moins.

United Airlines, Netflix et Omnicom, publiaient hier soir leurs trimestriels, après la clôture de Wall Street. La journée est encore plus active ce mercredi, avec notamment les trimestriels des firmes Tesla, Anthem, Abbott, IBM, Baker Hughes, Biogen, M&T Bank, Las Vegas Sands, Tenet Healthcare, Verizon, Comerica, CSX, PPG, Nasdaq Inc, Travelzoo (...).