Wall Street : la Fed relève le taux des "fed funds" d'un quart de point à 0,25%-0,50%

(Boursier.com) — La Réserve fédérale a relevé mercredi son principal taux directeur, le taux des "fed funds", d'un quart de point pour le porter entre 0,25% et 0,50%. Cette hausse correspond à ce que les marchés financiers avaient anticipé, la banque centrale américaine les ayant préparés ces derniers mois à un cycle de remontée des taux face à la flambée d'inflation, qui a atteint 7,9% aux Etats-Unis en février sur un an.

Cette hausse de taux, la première depuis plus de trois ans, en décembre 2018, a été approuvée par tous les membres du Comité monétaire FOMC sauf un, le patron de la Fed de St. Louis James Bullard, qui s'est prononcé en faveur d'une hausse d'un demi-point.

Jusqu'à récemment, les marchés s'attendaient à ce tour de vis plus important, d'un demi-point dès ce mercredi, mais l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier a rebattu les cartes en créant de nouvelles incertitudes sur les perspectives économiques.

La Fed a ajouté dans son communiqué que de nouvelles hausses de taux seront "appropriées" dans les prochains mois pour juguler l'inflation. Les nouvelles projections de la Fed montrent que les banquiers centraux voient le taux des "fed funds" proche de 2% à la fin 2022, ce qui impliquerait 6 autres relèvements d'un quart de point cette année. Trois autres hausses sont en vue en 2023, mais aucune en 2024.

La crise ukrainienne crée des pressions inflationnistes à court terme

La Fed a relevé dans son communiqué que "les créations d'emplois ont été fortes ces derniers mois et le taux de chômage s'est substantiellement réduit. L'inflation demeure élevée, reflétant des déséquilibres d'offre et de demande liés à la pandémie, des prix plus élevés de l'énergie et des pressions plus générales sur les prix".

La banque centrale s'inquiète des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Les implications pour l'économie américaine sont très incertaines", écrit la Fed, "mais à court terme, l'invasion et les événements qui en découlent sont susceptibles de créer de nouvelles pressions haussières sur l'inflation et de peser sur l'activité économique".

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter les décisions du jour et répondre aux questions de la presse lors d'une conférence à partir de 19h30 heure française.