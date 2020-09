Wall Street : la Fed prudemment attendue

(Boursier.com) — Sur le plan macro-économique ce mardi aux Etats-Unis, les opérateurs suivront à 14h30 l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York (consensus 6,5 pour septembre), ainsi que les prix à l'import et à l'export du mois d'août (consensus +0,5% sur les importations et +0,4% pour l'export). Les chiffres de la production industrielle du mois d'août seront communiqués à 15h15 par la Fed (consensus +1,2% en comparaison du mois antérieur, +1,9% pour la production manufacturière et 71,6% pour le taux d'utilisation des capacités).

Wall Street sera par ailleurs très attentif cette semaine aux annonces de la Fed, qui se réunit aujourd'hui et demain mercredi. Il s'agit de la dernière réunion de la banque centrale américaine avant l'élection présidentielle du 3 novembre aux États-Unis. Les analystes ne s'attendent pas à de nouvelles mesures de la part de la Fed, qui a déployé depuis mars une panoplie sans précédent de programmes de soutien à l'économie, face à la crise du coronavirus.

Le président de la Fed Jerome Powell, devrait toutefois donner des précisions sur la nouvelle doctrine de la Fed en matière d'inflation. Le 27 août dernier, au symposium (virtuel) de Jackson Hole, il avait annoncé que dorénavant que le seuil maximum de 2% d'inflation serait un objectif à long terme, mais que la Fed tolérerait un taux d'inflation temporairement supérieur à ce seuil, si cela était nécessaire pour soutenir le marché de l'emploi. Ce dernier devient désormais clairement la priorité de la Fed, alors que la crise du coronavirus a détruit 20 millions d'emplois aux Etats-Unis en mars-avril, et n'en a recréé depuis que la moitié environ.