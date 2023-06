Wall Street : la Fed n'en a pas terminé avec la hausse des taux

Wall Street n'a pas vraiment su hier soir comment réagir aux annonces de la Fed...

(Boursier.com) — Wall Street n'a pas vraiment su hier soir comment réagir aux annonces de la Fed. La banque centrale américaine a comme attendu annoncé un statu quo sur le taux des 'fed funds', qui reste donc pour l'heure entre 5 et 5,25%. Mais les investisseurs suivaient surtout le fameux 'dot plot' du résumé des projections économiques (SEP) de la Fed, qui présente sous forme de graphique à points les anticipations pour les taux des différents responsables de la banque centrale américaine pour la fin de l'année et les deux années suivantes. En mars, le SEP suggérait que les taux n'iraient pas plus haut. Désormais, il est envisagé que la banque procède encore à deux nouveaux tours de vis d'ici la fin de l'année, alors que l'économie US demeure particulièrement résiliente et que le travail pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2% n'est pas terminé.

Les économistes de la place s'attendaient à ce que le fameux 'dot plot' montre une possible prolongation du cycle de remontée des taux, mais peut-être pas à un pic de taux à 5,6% tel qu'il est indiqué par le 'dot plot'. Les responsables de la Fed voient maintenant le taux des fonds fédéraux culminer à 5,6% cette année, alors que la précédente projection de mars était de 5,1%. Cela suggère que la Fed augmentera probablement ses taux de 25 points de base par deux fois cette année. Trois responsables voient même au moins 0,75% de resserrement supplémentaire cette année. Aucun responsable ne s'attend quoi qu'il en soit à un pivot monétaire se traduisant par des baisses de taux cette année.

Les responsables de la banque centrale US prévoient ensuite une baisse des taux d'intérêt à 4,6% en 2024, ce qui est également supérieur aux prévisions de mars logées à 4,3%. La Fed anticipe que l'inflation sous-jacente culminera à 3,9% cette année - ce qui est supérieur à la projection de mars de 3,6% - avant de baisser à 2,6% l'année prochaine et 2,2% en 2025. Les responsables voient le chômage américain à 4,1% cette année, bien en deçà des prévisions précédentes de 4,5%. Le chômage devrait augmenter légèrement à 4,5% l'année prochaine et rester à ce niveau jusqu'en 2025, d'après les prévisions fournies hier. Enfin, la Fed table sur une croissance économique américaine de 1% cette année - contre 0,4% en mars -, puis 1,1% en 2024 et 1,8% en 2025.

"Les pressions inflationnistes continuent d'être élevées", a déclaré hier soir le président de la Fed, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse. Ainsi, la banque centrale US a encore beaucoup de chemin à faire, selon le dirigeant, pour ramener l'inflation jusqu'à l'objectif de 2%. La pause annoncée hier ne devrait pas être qualifiée de "saut", a aussi glissé Powell. Il s'agit selon lui de donner à l'économie plus de temps pour s'adapter aux hausses précédentes tout en laissant les responsables de la Fed observer les "pleines conséquences" de la tourmente bancaire qui a secoué le système financier au printemps. "Nous essayons de bien faire les choses", a ajouté humblement Powell.