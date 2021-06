Wall Street : la Fed en vedette ce soir

Wall Street : la Fed en vedette ce soir









L'actualité économique du jour aux États-Unis sera donc dominée par la Fed...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'actualité économique du jour aux États-Unis sera donc dominée par la Fed. Le communiqué monétaire de la banque centrale américaine est attendu à 20 heures et la conférence de presse de son président Jerome Powell à 20h30. Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale commence à évoquer un peu plus clairement un tapering graduel (réduction des achats d'actifs obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels), mais une annonce claire et officielle ne devrait intervenir au mieux qu'à la fin de l'été, en vue d'une mise en application en début d'année prochaine.

La Fed devrait aussi confirmer sa vision selon laquelle l'inflation, désormais au plus haut de 13 ans aux USA, ne serait que temporaire. Bien évidemment, la banque devrait opter pour un statu quo monétaire. Elle devrait également relever ses prévisions d'inflation et de croissance.

Les mises en chantier de logements et permis de construire aux États-Unis pour le mois de mai seront communiqués à 14h30 (consensus 1,63 million pour les mises en chantier, 1,74 million pour les permis).

Les prix à l'import et à l'export du mois de mai seront annoncés à la même heure (consensus +0,7% sur l'import en comparaison du mois antérieur, +0,7% également pour les prix à l'export).

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de juin sera révélé à 16 heures (2,8% un mois avant).

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie pour la semaine close au 11 juin, concernant les stocks pétroliers domestiques aux Etats-Unis, sera annoncé à 16h30.

Ailleurs dans le monde ce matin, les opérateurs ont pris connaissance de chiffres chinois un peu moins dynamiques que prévu. La production industrielle chinoise du mois de mai n'a progressé "que" de 8,8%, contre 9% de consensus FactSet, alors que les ventes de détail ont augmenté de 12,4% contre 14% pour les estimations de marché.

Les chiffres britanniques de l'inflation ont été plus élevés que prévu en mai. Le CPI 'core' en glissement annuel a progressé de 2% contre 1,5% de consensus. En données harmonisées, cet indice britannique des prix à la consommation a augmenté de 2,1% contre 1,8% de consensus. L'augmentation des prix britanniques à la production a également été supérieure aux attentes, tout comme l'indice des prix au détail (+3,3%).