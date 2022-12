Wall Street : la Fed en ligne de mire

L'actualité économique est relativement réduite à Wall Street ce lundi, avec tout de même la balance budgétaire de novembre qui sera publiée à 20...

(Boursier.com) — L 'actualité économique est relativement réduite à Wall Street ce lundi, avec tout de même la balance budgétaire de novembre qui sera publiée à 20 heures (consensus 200 milliards de dollars de déficit selon FactSet), ainsi qu'une intervention de Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta.

Les deux grands rendez-vous de la semaine sont celui de l'inflation et de la réunion monétaire de la Fed. L'indice américain des prix à la consommation pour le mois de novembre sera communiqué demain à 14h30 (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur et +7,3% sur un an ; +0,3% et +6,1% hors alimentaire et énergie).

La réunion de la Fed se tiendra demain et mercredi. Selon l'outil FedWatch du CME Group ce lundi, la probabilité actuelle d'une hausse de taux de 50 points de base mercredi est de 74,7%, contre 25,3% de probabilité d'un geste fort de 75 points de base. Rappelons que le taux des 'fed funds' est actuellement logé entre 3,75 et 4%, après quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base pour lutter contre l'inflation.

Jeudi, les opérateurs seront également très attentifs aux annonces monétaires de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce lundi, Oracle, géant des logiciels d'entreprises, publiera après la clôture ses derniers résultats financiers trimestriels.