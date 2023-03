Wall Street : la Fed devrait ralentir le rythme sur les taux après la faillite SVB

L'agitation dans le secteur bancaire américain dans le sillage d'effondrement de la Silicon Valley Bank a fait considérablement retomber les...

(Boursier.com) — L 'agitation dans le secteur bancaire américain dans le sillage d'effondrement de la Silicon Valley Bank a fait considérablement retomber les anticipations de durcissement monétaire de la Fed. Selon l'outil FedWatch en temps réel, la Fed ne devrait relever ses taux que de 25 points de base le 22 mars (probabilité de 97%), certains, comme Goldman Sachs, envisageant même un statu quo monétaire. GS note aussi une incertitude considérable concernant les actions à venir... Pour la réunion des 2 et 3 mai, FedWatch donne à 71% l'hypothèse d'une fourchette de taux allant de 5 à 5,25% sur les 'fed funds', ce qui traduirait une nouvelle hausse d'un quart de point. Il est même possible désormais que cette fourchette constitue le 'pic de taux' !

L'indice américain des prix à la consommation du mois de février sera communiqué demain mardi à 13h30. Le consensus est de +0,4% en comparaison du mois antérieur et de +6% en rythme annuel, ou bien de +0,4% et +5,5% respectivement, hors alimentation et énergie. Ces chiffres seront surveillés très attentivement, alors que la Fed a de moins en moins de marge de manoeuvre pour contrôler l'inflation dans un contexte difficile sur le segment bancaire.