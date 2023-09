Wall Street : la Fed attendue de pied ferme

La semaine boursière à Wall Street est dominée par la réunion de la Fed, qui se tient aujourd'hui et mercredi...

(Boursier.com) — La semaine boursière à Wall Street est dominée par la réunion de la Fed, qui se tient aujourd'hui et mercredi. Le communiqué monétaire de la banque centrale américaine est attendu demain soir à 20 heures, avant la traditionnelle conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. La Fed devrait sans nul doute (probabilité de 99% selon FedWatch) choisir mercredi soir de laisser ses taux inchangés dans une fourchette allant de 5,25 à 5,5%, observant une pause après une phase de durcissement accéléré aux effets économiques décalés. Concernant la réunion suivante, des 31 octobre et 1er novembre, la probabilité est de 69% selon FedWatch que les taux restent au même niveau, contre 31% de 'proba' d'une hausse de taux d'un quart de point. Les opérateurs suivront attentivement les annonces de mercredi, tentant de déterminer si la Fed en a vraiment terminé avec ses hausses de taux ou si elle entend encore durcir sa politique pour s'assurer de maîtriser l'inflation. Il s'agira aussi de savoir durant combien de temps les taux vont rester à leur niveau élevé...

Une attention particulière sera portée au 'dot plot' de la Fed, qui présente sous forme de graphique à points les estimations des banquiers centraux US concernant les taux. Le 'dot plot' de septembre laisserait donc ouverte la possibilité d'un durcissement de 25 pb pour la réunion suivante, mais il reste à savoir dans quelles proportions.

Parmi les autres données économiques de la semaine, l'indice du marché immobilier américain du mois de septembre mesuré par la National Association of Home Builders et Wells Fargo a surpris hier en forte baisse à 45, contre 50 de consensus et 50 un mois avant, au plus bas depuis avril.

Les mises en chantier de logements et permis de construire du mois d'août seront annoncés ce jour à 14h30 (consensus FactSet au rythme de 1,44 million pour les mises en chantier et 1,44 million également pour les permis).

Demain mercredi, les opérateurs prendront aussi connaissance du rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques.

Jeudi, la journée sera active, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, la balance des comptes courants, les reventes de logements existants ou encore l'indice des indicateurs avancés du Conference Board.

Vendredi, enfin, les investisseurs suivront l'indice flash PMI composite américain du mois de septembre.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, AutoZone, détaillant américain en pièces et accessoires automobiles de rechange, publie avant bourse ce mardi. FedEx (après bourse), spécialiste du transport de colis, et le géant agroalimentaire General Mills (pré-séance), annoncent leurs derniers trimestriels demain. Darden Restaurants ou FactSet Research dévoilent leurs comptes jeudi.