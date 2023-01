Wall Street : l'inflation, l'inflation, l'inflation

Les opérateurs seront particulièrement attentifs à Wall Street, ce jeudi, aux derniers chiffres de l'inflation, alors que la cote américaine résiste...

(Boursier.com) — Les opérateurs seront particulièrement attentifs à Wall Street, ce jeudi, aux derniers chiffres de l'inflation, alors que la cote américaine résiste assez bien depuis quelques jours, stimulée par des espoirs d'apaisement de ce point de vue et donc de pause monétaire de la Fed au deuxième semestre. Les chiffres du 'CPI' (indice des prix à la consommation) américain seront connus à 14h30, à la même heure que les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 219.000).

L'inflation est donc au centre des préoccupations cette semaine sur le calendrier économique avec cet indice des prix à la consommation de décembre. L'IPC global devrait rester inchangé après une augmentation de 0,1% en comparaison du mois antérieur en novembre, faisant chuter le taux de croissance en glissement annuel à 6,5% contre 7,1% (données FactSet). L'IPC de base, hors alimentaire et énergie, devrait augmenter de 0,3% par rapport au mois précédent, après un gain de 0,2% en novembre, faisant revenir le taux de croissance en glissement annuel de 6% à 5,7%. Les prix de l'énergie devraient rester un frein, avec une baisse attendue de près de 13% des prix de détail de l'essence. Cependant, l'inflation des prix alimentaires devrait rester élevée. Les prix des biens de base ont probablement enregistré une troisième baisse mensuelle consécutive dans un contexte de vents contraires dus à un nouvel assouplissement des prix des véhicules d'occasion et à des remises démesurées sur les vêtements et les articles ménagers pendant les vacances. Du côté des services de base, l'inflation du logement devrait rester stable, bien que les prévisions aient signalé un sursis précoce suite à la baisse des nouveaux prix de location. L'assurance automobile est une autre composante susceptible de rester élevée.

Notons par ailleurs que le Département américain au Trésor annoncera ce soir à 20 heures le déficit budgétaire de décembre. Enfin, l'actualité ne serait pas complète sans son lot d'interventions de responsables de la Fed, avec Patrick Harker, James Bullard et Thomas Barkin.