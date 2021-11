Wall Street : l'inflation au coeur des débats

Wall Street consolide avant bourse ce mercredi, DJIA et S&P 500 rendant 0,1% selon la première tendance indicative...

(Boursier.com) — Wall Street consolide avant bourse ce mercredi, DJIA et S&P 500 rendant 0,1% selon la première tendance indicative. Le baril de brut WTI se stabilise à 84$ environ sur le Nymex. L'once d'or se tasse à 1.828$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin fléchit de 2% sur les 66.000$.

Après un indice des prix à la production 'conforme' (mais en forte hausse) annoncé hier, les opérateurs seront très attentifs ce mercredi à la publication de l'indice américain des prix à la consommation pour le mois d'octobre 2021, qui interviendra à 14h30. Le CPI est attendu en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur et 5,8% en glissement annuel. Hors alimentation et énergie, le consensus se situe à 0,4% de progression en comparaison de septembre et 4,3% par rapport à l'an dernier.

Hier, Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a maintenu que l'inflation ne devrait pas persister au-delà de 2022. Elle assure par ailleurs que la Fed - dont elle a peut-être oublié qu'elle n'est plus la patronne - est prête à agir pour éviter tout scénario inflationniste douloureux du type des années 70. Les responsables de la Fed, quant à eux, attendent d'en savoir plus et suivront avec attention des futurs développements, afin de déterminer s'il est bien nécessaire de relever progressivement les taux une fois le tapering terminé, probablement en milieu d'année prochaine.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 6 novembre seront connues à 14h30 ce jour (consensus FactSet 265.000).

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour novembre sera révélé à 16 heures (3,1% un mois avant), à la même heure que les stocks finaux de grossistes pour septembre (consensus +1,1%).

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 5 novembre, sera connu à 16h30.

Enfin, la balance budgétaire américaine du mois d'octobre sera annoncée à 20 heures (déficit attendu de 137 milliards de dollars selon FactSet).