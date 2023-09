Wall Street : l'inflation attendue de pied ferme

Wall Street demeure assez stable pour l'heure avant bourse ce mercredi, en attendant les chiffres de l'inflation et au lendemain d'une présentation...

(Boursier.com) — Wall Street demeure assez stable pour l'heure avant bourse ce mercredi, en attendant les chiffres de l'inflation et au lendemain d'une présentation californienne d'Apple qui n'a pas vraiment enthousiasmé les opérateurs. Le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq affichent peu d'évolution, presque inchangés en pré-séance.

La journée sera surtout marquée à Wall Street par la publication très attendue de l'indice des prix américains à la consommation du mois d'août 2023, à 14h30. Le consensus FactSet est logé à +0,6% en comparaison du mois antérieur et +3,6% sur un an, ou bien +0,2% et +4,3%, respectivement, hors alimentation et énergie. Le consensus Bloomberg est similaire. Le salaire horaire moyen final est anticipé en retrait de -0,4% en comparaison du mois antérieur mais en hausse de 4,3% sur un an.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de septembre sera communiqué à 16 heures. Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 8 septembre, sera révélé à 16h30. Le déficit budgétaire américain du mois d'août sera annoncé à 20 heures (consensus -223 milliards de dollars selon Bloomberg et -185 milliards de dollars selon FactSet).

Demain jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires américaines au chômage, l'indice des prix à la production, les ventes de détail, ainsi que les stocks et ventes des entreprises. L'IPP est anticipé en hausse de 0,4% en août en comparaison du mois antérieur (+1,2% sur un an) et en progression de 0,2% hors alimentation et énergie (+2,6% sur un an). Les ventes de détail d'août sont attendues en hausse de 0,1% par rapport au mois précédent, +0,4% hors automobile, et +0,3% hors automobile et essence. La journée de demain sera aussi marquée par le verdict monétaire de la BCE, alors que celui de la Fed est attendu le 20 septembre.

Enfin, vendredi, les investisseurs surveilleront aux USA l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.