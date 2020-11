Wall Street : l'incertitude est totale

Wall Street s'affiche en ordre dispersé avant bourse ce mercredi à l'heure actuelle ...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche en ordre dispersé avant bourse ce mercredi à l'heure actuelle, alors que le duel entre Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden pour la Maison blanche demeure très incertain.

Trump a promptement déclaré victoire, mais il n'en est officiellement rien et l'heure est encore au décompte des votes, avec 238 grands électeurs pour l'instant pour Biden et 213 pour le président sortant (ou restant !). Les marchés ne détestant rien de plus que l'incertitude, le Dow Jones est désormais attendu en baisse, contre une relative stabilité du S&P500 et une hausse du Nasdaq qui s'affirme seul en vive progression, les valeurs technologiques devant bénéficier d'un Congrès divisé.

Le baril de brut WTI avance de 2% à 38,4$. L'once d'or recule de 1% à 1.887$. L'indice dollar prend 0,2% face à un panier de devises.

Même s'il ne s'agit pas de la préoccupation principale des marchés ce jour, les investisseurs pourront tout de même suivre à 14h15 le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain d'octobre (consensus +650.000 emploi), puis à 14h30 la balance commerciale américaine de septembre (consensus 64,2 milliards de déficit). L'indice PMI final américain des services pour octobre sera révélé à 15h45 (consensus 56), alors que l'ISM des services sera révélé à 16 heures (attendu à 57,4). Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques sera quant à lui connu à 16h30 (consensus +0,3 million de barils sur les stocks de brut hors réserve stratégique).

Le nouveau coronavirus n'a quant à lui pas disparu loin de là, élection ou pas. Selon les derniers chiffres de l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur la question, plus de 47,4 millions de cas confirmés ont été recensés dans le monde depuis le début de l'épidémie, dont 9,4 millions aux Etats-Unis, 8,3 millions en Inde et 5,6 millions au Brésil. Le virus a fait 1,22 million de morts depuis son émergence, dont 232.634 aux USA et 160.496 au Brésil. L'Inde recense au total 123.611 morts depuis le début de la pandémie.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, quelques trimestriels restent à suivre. Ameren, Apache, Allstate, Baidu, Marathon Oil, Wendy's, IAC/InterActiveCorp et MetLife, publient aujourd'hui.

Les valeurs

Amazon, Apple, Facebook, Microsoft et Alphabet sont attendus en hausse. Les GAFAM profitent de l'incertitude actuelle, alors qu'ils étaient menacés d'une accentuation des politiques antitrust.

Hilton Worldwide, le groupe américain d'hôtellerie, a annoncé une perte pour le trimestre clos contre un bénéfice un an avant, victime de la pandémie. Le RevPAR trimestriel a chuté de 60%.