Wall Street : l'heure du tapering approche

(Boursier.com) — La 'preview' du Wall Street Journal de la réunion du FOMC de la Fed des 2 et 3 novembre mentionne que la réunion intervient dans un contexte de tension accrue du fait des pressions inflationnistes, et fait suite à l'avertissement du président de la banque centrale, Jerome Powell, vendredi, concernant le risque de goulots d'étranglement plus longs et plus persistants et donc d'une inflation plus élevée. Powell a également de nouveau tracé une frontière plus nette entre la réduction des achats d'actifs obligataires et le resserrement monétaire par hausse des taux, ce qui correspond à l'idée que la politique pourrait continuer à soutenir les actifs à risque. Le Financial Times note que les marchés craignent de plus en plus que la Fed (et d'autres banques centrales mondiales) n'étouffe la croissance en réagissant de manière excessive à la flambée des prix. Les analystes du Credit Suisse ont déclaré la semaine dernière que les probabilités d'une erreur de politique de la Fed, définie comme une hausse des taux à la fin de l'année prochaine, puis une suspension de la manoeuvre après quelques remontées des taux seulement, sont passées à environ 40%, contre un peu moins de 25% il y a deux semaines.

Powell, qui s'exprimait ce vendredi, a indiqué que la Fed pourrait cesser ses achats d'actifs obligataires, actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels, à la mi-2022. Le timonier de la Fed a constaté que l'inflation élevée risquait de persister plus longtemps que prévu. Jusqu'à présent, le leader de la banque centrale américaine avait estimé ce phénomène transitoire. Powell juge désormais que les tensions sur les approvisionnements se sont aggravées. Il estime que les objectifs de la Fed en matière d'inflation et d'emploi sont quelque peu sous tension, et souligne que la banque réagira avec ses outils si elle observe un risque important sur les anticipations d'inflation. Powell se montre donc beaucoup moins confiant qu'auparavant sur le sujet, indiquant que la Fed ne sait pas combien de temps cela prendra pour que l'inflation recule, et ajoutant que les risques portent désormais clairement sur une inflation trop élevée, plus longue et persistante.

Yellen a précisé pour sa part qu'elle s'attendait à ce que l'inflation élevée dure jusqu'en milieu d'année prochaine, avant un apaisement avec l'amélioration espérée des conditions de supply chain et du marché du travail. Alors que le scénario de base est que les difficultés de supply chain devraient être résolues, les responsables américains de l'autorité monétaire doivent être patients et observer les développements économiques avec attention, selon Powell, pour qui le moment est venu de procéder au tapering, réduction des achats d'actifs mensuels de la Fed, mais pas encore de remonter les taux. Les marchés semblent comprendre cette distinction, mais une nouvelle poussée de l'inflation pourrait perturber grandement les opérateurs.