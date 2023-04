Wall Street : l'heure des comptes

Wall Street s'affiche très marginalement dans le vert selon la première tendance de pré-séance ce mardi...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche très marginalement dans le vert selon la première tendance de pré-séance ce mardi. S&P 500 et Dow Jones prennent 0,1%. Le Nasdaq pointe timidement dans le vert. La semaine sera assez animée sur la cote américaine, qui n'a pas vraiment réagi hier aux derniers chiffres de l'emploi. Les opérateurs suivront les jours prochains les chiffres de l'inflation (mercredi) et les premiers résultats financiers trimestriels de la 'saison', avec les bancaires.

Vendredi, alors que la cote US était fermée, les investisseurs ont tout de même pris connaissance des derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis. Les créations de postes non-agricoles sont ressorties assez proches des attentes pour le mois de mars à 236.000, alors que le taux de chômage est resté à très bas niveau à 3,5%. L'emploi a continué à augmenter dans les loisirs et l'hôtellerie, le segment gouvernemental, les services professionnels et aux entreprises, ainsi que les soins de santé. La variation de l'emploi salarié non agricole total pour janvier a été révisée à la baisse de +504.000 à +472.000, et la variation pour février a été révisée à la hausse, de 311.000 à 326.000.

Ce rapport de l'emploi plutôt solide supporte la thèse d'une hausse de taux d'un quart de point en mai. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une telle hausse, qui porterait le taux des fed funds entre 5 et 5,25%, est de 72%, contre 28% de probabilité d'un statu quo. Notons que le géant américain de la gestion d'actifs BlackRock a estimé quant à lui que la Fed pourrait choisir le statu quo le 3 mai, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire.

Dans un tel contexte, les marchés seront très attentifs demain mercredi aux chiffres de l'inflation américaine du mois de mars, attendus à 14h30. Le consensus FactSet est de 0,3% de hausse de l'indice des prix à la consommation en comparaison du mois antérieur, soit 5,2% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, ce consensus se situe à 0,4% de progression sur un mois et 5,6% sur un an. Demain, les opérateurs suivront aussi l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains et la balance budgétaire, ainsi que les Minutes du FOMC, dernière réunion monétaire de la Fed. Concernant la Fed toujours, Austan Goolsbee, patron de la Fed de Chicago, intervient aujourd'hui, alors que Thomas Barkin, qui dirige la Fed de Richmond, s'exprimera demain.

En attendant, John Williams, dirigeant de la Fed de New York, qui s'exprimait hier lors d'un événement de l'Université de New York, a estimé qu'il était critique de bien comprendre la complexité des dynamiques de l'inflation. Il rejette l'idée que le durcissement monétaire accéléré de la Fed soit à l'origine du récent stress bancaire. Il n'y aurait par ailleurs pas de signe clair de resserrement des conditions de crédit. S'exprimant hier, Williams a aussi affirmé que les pressions sur les prix liées aux loyers semblaient s'atténuer fortement. Il pense que l'inflation pourrait revenir à 2% en 2025. Pour cette année, il table sur une inflation d'environ 3,75%. Il prévoit une hausse graduelle du chômage vers 4 à 4,5%, alors que le taux de croissance économique cette année devrait être inférieur à 1%. Williams n'est pas préoccupé par les attentes des marchés en matière de baisse des taux, alors même que la Fed a plutôt prévu une hausse supplémentaire des taux cette année.

Il reste selon lui critique que la Fed poursuive son action pour réduire les prix. En effet, l'inflation ajustée des services hors immobilier, en particulier, s'est montrée "extrêmement persistante". Enfin, Williams souligne que le dollar reste la principale monnaie de réserve mondiale.

Jeudi, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice des prix à la production. Vendredi, les ventes de détail, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan, feront l'actualité.

La semaine est également marquée par le début des publications trimestrielles à Wall Street. Albertsons Companies et CarMax annoncent ce jour. Demain mercredi, Bed Bath & Beyond, ex-meme stock qui joue sa survie, annoncera ses chiffres. Jeudi, Progressive Corporation, Fastenal, Delta Air Lines et National Beverage seront de la partie. Vendredi, enfin, UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et PNC Financial Services, communiqueront leurs derniers comptes.