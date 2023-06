Wall Street : l'heure de la pause (de la Fed)

Wall Street aborde très sereinement ce jour la perspective du verdict monétaire de la Fed - attendu à 20 heures avant une conférence de presse de...

(Boursier.com) — Wall Street aborde très sereinement ce jour la perspective du verdict monétaire de la Fed - attendu à 20 heures avant une conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. Il faut dire qu'hier, les chiffres de l'inflation américaine ont rassuré, avec un IPC en fort ralentissement et au plus bas depuis mars 2021. L'indice des prix à la consommation du mois de mai s'est établi en hausse de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an, alors que le consensus était de +0,2% d'un mois sur l'autre soit 4,1% sur un an. Hors alimentation et énergie, il a augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,3% en glissement annuel, en ligne avec le consensus de marché.

L'indice des prix à la production pour ce même mois de mai sera annoncé ce jour à 14h30 (consensus -0,1% en comparaison du mois précédent et +1,5% en glissement annuel ; +0,2% et +2,9% hors alimentaire et énergie). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront aussi connus aujourd'hui, mais c'est évidemment surtout la Fed qui retiendra l'attention.

Les marchés s'attendent à une pause de la Fed ce mercredi, l'outil FedWatch donnant une probabilité de statu quo monétaire de 90% désormais, contre 10% de probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point. Il n'est cependant pas impossible que la Fed reprenne ensuite la hausse des taux pour la réunion des 25-26 juillet, avec 60% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,5% sur le taux des 'fed funds', ce qui correspondrait à un durcissement d'un quart de point.